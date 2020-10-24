胡適「日記」 拍出1.4億 嫡孫主張繼承權 律師：須證明是遺產

「胡適留學日記」亞東版（上）與商務版（下）比對。(取材自澎湃新聞)

民國文人胡適早年留學美國 所錄下的「胡適留學日記」，16日在北京拍賣 會場上以1.3915億人民幣 成交，創下「最貴日記」世界紀錄。不過20日，胡適孫子胡復發聲明稿，直指從未同意祖父的手稿及相關文物進行商業行為，並將保留法律追訴權。

中新網報導，胡適曾在1910年至1917年留學美國康乃爾大學與哥倫比亞大學，期間他所寫的日記與札記，詳實記錄了他留學期間的思想與求學、生活情形。因胡適交遊廣闊，與民國諸多名人有所交集，這一段史料相當珍貴。

「胡適留學日記」最早由上海亞東圖書館以「藏暉室札記」為名，在1939年整理出版；1947年11月，上海商務印書館重出了此書的校訂本，胡適親自將書名改定為「胡適留學日記」（簡稱商務版）；1959年3月，台北商務印書館又三版了「胡適留學日記」。

「胡適留學日記」在網上流傳已久，2013年左右，上海收藏家梁勤峰取得整套胡適留學日記手稿，隨後將手稿授權給上海人民出版社，並於2015年8月影印出版。對於胡適孫子胡復的聲明，梁勤峰拒絕回應。

澎湃新聞報導，上海律師蔣鼎元表示，胡復所主張的似乎不是著作權問題，而是繼承權問題。胡復主張繼承這份手稿，首先應證明手稿在法律上屬於胡適的遺產，而胡復先生又係該財產的繼承人。

胡適唯一嫡孫胡復發聲明表示，在祖父的遺囑中，所有的動產或不動產，無論存在何處，都是後代無條件繼承，「據悉近日在中國境內進行先祖父胡適先生留學時期日記手稿及相關文物之拍賣，本人表示深深的遺憾」。

胡復聲明說，據先祖父遺囑第5條：「我把我的財產，無論動產或不動產，無論存在於何處，所有其他部份，餘剩部份，遺留部份，交付並遺贈給我的妻子江冬秀，如果她在我死後尚存，但如她去世在我之前，則給我的兒子胡祖望與胡思杜平分享有，而如兩兒子之中任何一人先我而去世而有子息，他的份額即歸這子息；但如任何一兒先我而去世，而無子息，他的份額即歸我的另一兒，而如他那時已去世，即歸他的子息」。

據此繼承胡適財產的胡復說，「任何關於先祖父胡適先生之手稿及相關文物的商業行為，我們都不同意，也絕不允許」。因此對任何販售拍賣之行為，將保留法律追訴權」。