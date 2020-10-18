100元「聰明環」號稱增智力、輕鬆學習 網酸：測買家智商

淘寶網竟有「智力光環」發售，聲稱可以提高智力。（淘寶網截圖）

有網友日前在淘寶網發現一項神奇的商品，號稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發，使用者就像「冷水洗臉一樣維持頭腦清醒」，這款「高智能」的產品售價約在人民幣 128到300元（約19到44美元 ）不等。有網友笑稱，「商品的功用應該是測試消費者的智力」。

淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘寶網截圖）

香港01報導，這款產品名為「智力光環」或「聰明光環」，並標示「學霸智商」、「中考高考提分神器」及「考試降溫貼」。產品詳情解釋光環的原理，是根據「大腦智力和溫度的關係及恆溫動物調節體溫」，而決定智力，更指是全球首款穿戴式提高智力的產品，並強調「100元買來孩子輕鬆一生的學習」。

但從產品圖可見，「智力光環」其實只是一條透明塑膠管及海綿圈製作，前方則有鐵環扣上膠管，未見有開關制或發電器等部件，而示範圖中的小朋友戴上「光環」，就像孫悟空戴上「緊箍咒」般。

據報導，如此新奇的產品隨即引起熱議，不少人都直言，「商家侮辱消費者智商」，又揶揄稱「諾貝爾 都要頒個獎」，有網民則指產品確實有其用途，「真是智力環，不過不是驗小孩，是驗家長啦」。