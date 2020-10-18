我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

100元「聰明環」號稱增智力、輕鬆學習 網酸：測買家智商

中國新聞組／北京18日電
淘寶網竟有「智力光環」發售，聲稱可以提高智力。（淘寶網截圖）
淘寶網竟有「智力光環」發售，聲稱可以提高智力。（淘寶網截圖）

有網友日前在淘寶網發現一項神奇的商品，號稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發，使用者就像「冷水洗臉一樣維持頭腦清醒」，這款「高智能」的產品售價約在人民幣128到300元（約19到44美元）不等。有網友笑稱，「商品的功用應該是測試消費者的智力」。

淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘...
淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘寶網截圖）

香港01報導，這款產品名為「智力光環」或「聰明光環」，並標示「學霸智商」、「中考高考提分神器」及「考試降溫貼」。產品詳情解釋光環的原理，是根據「大腦智力和溫度的關係及恆溫動物調節體溫」，而決定智力，更指是全球首款穿戴式提高智力的產品，並強調「100元買來孩子輕鬆一生的學習」。

但從產品圖可見，「智力光環」其實只是一條透明塑膠管及海綿圈製作，前方則有鐵環扣上膠管，未見有開關制或發電器等部件，而示範圖中的小朋友戴上「光環」，就像孫悟空戴上「緊箍咒」般。

據報導，如此新奇的產品隨即引起熱議，不少人都直言，「商家侮辱消費者智商」，又揶揄稱「諾貝爾都要頒個獎」，有網民則指產品確實有其用途，「真是智力環，不過不是驗小孩，是驗家長啦」。

淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘...
淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘寶網截圖）

人民幣 諾貝爾 美元

上一則

趙紫陽骨灰下葬1周年家屬拜祭 現場可見監控鏡頭

下一則

中國開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

延伸閱讀

新聞眼／鍘陸資 表面驅逐 沒贏裡子

新聞眼／鍘陸資 表面驅逐 沒贏裡子
阿嬌短髮居家打扮 網酸大媽

阿嬌短髮居家打扮 網酸大媽

山西長治將視力、體重納中考成績 網酸：基因經濟雙歧視

山西長治將視力、體重納中考成績 網酸：基因經濟雙歧視
抵制一年後仍復播NBA 網酸央視：沒骨氣

抵制一年後仍復播NBA 網酸央視：沒骨氣

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台