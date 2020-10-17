我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

青島疫情源頭找到了！全與醫院這地方有關

中國新聞組／北京17日電
圖為青島一處核酸檢測採樣點14日景象。（新華社）
圖為青島一處核酸檢測採樣點14日景象。（新華社）

青島市16日通報新一波新冠疫情的源頭，確定為大港兩名感染者，青島官方承認為醫院聚集性疫情，是青島港疫情感染者住院期間與普通病區患者共用斷層掃描（CT）室所引發，未發生社區傳播。

據北京晚報報導，青島10月11日出現3例本土新冠肺炎無症狀感染者，12日新增6例確診病例、5例無症狀感染者，他們都和當地收治境外移入確診者的青島市胸科醫院有關，分別是該院的陪護、患者，和他們的密切接觸者。自11日起青島舉行全市排查工作，耗時5天全部查清。

山東省疾控中心黨委書記馬立新表示，調閱的青島市胸科醫院監控影像證實，青島港疫情兩名感染者在市胸科醫院隔離觀察期間，曾離開封閉病區到CT室檢查。

因防護消毒不規範，導致CT室被病毒汙染，進而傳染給次日上午到同一CT室檢查的住院病人李氏和牛姓陪護，從而將病毒帶入結核病區，導致這起疫情在醫院內傳播。

截至16日8時，青島核酸檢驗採樣超過1089萬份，出具結果1016萬多份，除已公布的病例外，檢驗報告均為陰性，目前納入集中隔離醫學觀察的密切接觸者共499人。青島僅五天就普篩上千萬人，也讓美國多家媒體稱青島的防疫速度和防疫效率「太令人吃驚了」。

此外，已遭到停職調查的青島市衛生健康委主任隋振華，被踢爆是獸醫出身，過去擔任過市畜牧獸醫局局長和市林業局長，去年1月才被任命為市衛健委主任，先前從事的工作與民眾健康安全毫無關係。

疫情 防疫 美國

上一則

以死明志？成都大學書記毛洪濤溺水亡 學生要求徹查

下一則

1劑200元人民幣！浙江已74萬人接種新冠疫苗

延伸閱讀

歐洲這國防疫也升級 宵禁及餐廳關閉1個月

歐洲這國防疫也升級 宵禁及餐廳關閉1個月
夏威夷實施行前防疫檢測 旅客入境無須隔離

夏威夷實施行前防疫檢測 旅客入境無須隔離
青島疫情源頭找到了！醫院聚集性傳染

青島疫情源頭找到了！醫院聚集性傳染
解除熱區防疫新規 「州府說了算」

解除熱區防疫新規 「州府說了算」

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
解放軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰。（央視截圖）

蔡英文總統向北京喊話後 解放軍13日福建海域實彈射擊

2020-10-11 09:45
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖：pixabay

港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴

2020-10-10 10:14
岳母嗆新郎禮金太小，新娘則只是坐在床上專心數錢，完全沒打算幫丈夫解圍，讓網民看了直呼「為新郎覺得心寒」。（視頻截圖）

四川新郎迎親送1.8萬禮金 岳母嫌少當場翻臉

2020-10-11 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺