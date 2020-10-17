青島疫情源頭找到了！全與醫院這地方有關

圖為青島一處核酸檢測採樣點14日景象。（新華社）

青島市16日通報新一波新冠疫情 的源頭，確定為大港兩名感染者，青島官方承認為醫院聚集性疫情，是青島港疫情感染者住院期間與普通病區患者共用斷層掃描（CT）室所引發，未發生社區傳播。

據北京晚報報導，青島10月11日出現3例本土新冠肺炎無症狀感染者，12日新增6例確診病例、5例無症狀感染者，他們都和當地收治境外移入確診者的青島市胸科醫院有關，分別是該院的陪護、患者，和他們的密切接觸者。自11日起青島舉行全市排查工作，耗時5天全部查清。

山東省疾控中心黨委書記馬立新表示，調閱的青島市胸科醫院監控影像證實，青島港疫情兩名感染者在市胸科醫院隔離觀察期間，曾離開封閉病區到CT室檢查。

因防護消毒不規範，導致CT室被病毒汙染，進而傳染給次日上午到同一CT室檢查的住院病人李氏和牛姓陪護，從而將病毒帶入結核病區，導致這起疫情在醫院內傳播。

截至16日8時，青島核酸檢驗採樣超過1089萬份，出具結果1016萬多份，除已公布的病例外，檢驗報告均為陰性，目前納入集中隔離醫學觀察的密切接觸者共499人。青島僅五天就普篩上千萬人，也讓美國 多家媒體稱青島的防疫 速度和防疫效率「太令人吃驚了」。

此外，已遭到停職調查的青島市衛生健康委主任隋振華，被踢爆是獸醫出身，過去擔任過市畜牧獸醫局局長和市林業局長，去年1月才被任命為市衛健委主任，先前從事的工作與民眾健康安全毫無關係。