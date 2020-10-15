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「穿8場沒贏1場」輸球怪黃球衣？四川九牛足球隊教頭得罪球迷遭停職

中國新聞組／北京15日電
四川九牛足球隊主教練李毅(中)因為輸球的一時情緒發言，惹怒了深愛黃球衣的球迷。(取材自微博)
四川九牛足球隊主教練李毅(中)因為輸球的一時情緒發言，惹怒了深愛黃球衣的球迷。(取材自微博)

「九場比賽穿了八場黃衣服，沒贏一場。」因為這句話，主教練李毅「大帝」把四川足球迷惹毛了。四川九牛足球俱樂部扣除李毅一個月工資並停職一周。李毅在微博向球迷致歉，因輸掉比賽情緒受影響才有了不恰當發言，會加強對四川足球文化的學習和領悟。

觀察者網報導，10月11日，在2020中甲聯賽第一階段第9輪比賽中，四川九牛於傷停補時階段遭南通支雲逆轉，最終以1:2輸掉比賽，丟掉了即將到手的三分。

賽後的新聞發布會上，失落的四川隊主教練李毅感慨地說：「九場比賽穿了八場黃衣服，沒贏一場，唯一穿藍的贏了，有時候運氣也很重要。」黃色是四川足球的傳統顏色，李毅的發言隨即引發球迷情緒。

「輸球怪球衣，李毅你知道黃色對於四川足球的意義嗎？」一位四川球迷憤怒地說。

紅星新聞報導，從1994年甲A元年四川全興身著黃色球衣掀起「黃色狂飆」開始，黃色就代表著四川足球的奮鬥史和榮譽簿。

在四川冠城解散後，之後接棒的川軍基本都秉承了「黃色精神」，只有四川隆發更名為四川安納普爾那後，改穿紅色戰袍。而一貫以紅色球衣為傳統的成都足球俱樂部，在2007年成都謝菲聯關鍵的衝超戰役中也是穿上了黃色球衣。四川優必選接過四川足球的大旗後，也是以黃色為主場球衣的顏色，這意味著對傳統四川足球衣缽的全面繼承。

報導指出，在四川球迷心目中，或許可以接受球隊暫時不太理想的戰績，可以接受補時被連進兩球遭遇絕殺失利，但無法接受川軍主帥對「黃色戰袍」的不敬，哪怕它只是一句調侃，一句玩笑。

據知情人士了解，外號「大帝」的李毅執教四川隊也就50多天的時間，當時其實更多是一種自嘲。想用這句話表達運氣在足球比賽中的重要性，沒想到球迷的反應會這樣激烈。

李毅12日凌晨在個人微博上發布了一篇道歉長文，為自己沒有尊重四川足球傳統的言論向球迷致歉。

四川九牛足球隊主教練李毅 (右)因為輸球的情緒發言，惹怒了球迷 。(取材自觀察者...
四川九牛足球隊主教練李毅 (右)因為輸球的情緒發言，惹怒了球迷 。(取材自觀察者網)

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