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上火？杭州姑娘屁股疼到不行 24小時後高燒不退險沒命

中國新聞組／北京27日電
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29歲姑娘屁股痛以為「上火」， 24小時後高燒不退住進ICU；圖為手術示意圖。（...
29歲姑娘屁股痛以為「上火」， 24小時後高燒不退住進ICU；圖為手術示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杭州29歲女子把肛周腫痛誤當上火，自行塗藥後迅速惡化。
  • 重點二：24小時內出現高燒、皮膚發紫與握雪感，確診壞死性筋膜炎。
  • 重點三：醫師緊急手術清創並加護治療，才將她從死亡邊緣救回。

很多人都有過「上火」的經歷——牙齦腫了、嗓子疼了、屁股上長了個小疙瘩，塗點藥膏、喝杯涼茶，忍幾天就過去了。29歲杭州姑娘小張（化名）突然肛周腫痛，她以為上火就塗了點藥膏，沒當回事，然而短短24小時後，疼痛加劇、皮膚發紫、高燒不退住進ICU，醫師表示，「再晚幾小時可能沒命」。

都市快報橙柿互動報導，被家人用輪椅推進診室時，小張面色蒼白，冷汗把頭髮粘在額頭上，聲音都因劇烈疼痛而不斷顫抖，她告訴醫師說，「我屁股疼得受不了，像被刀子反覆切割 」。一旁的家人焦急地補充道：「她只是說肛周有點腫痛，以為是上火長了癤子，自己塗了點藥膏。誰知道才過了一天一夜，就疼成這樣了，還發高燒。」

報導指出，接診的浙江中西醫結合醫院肛腸外科主任金永軍說，小張肛周和會陰部皮膚呈暗紫色，腫脹範圍已從臀部蔓延至下腹部和左側大腿根部，按壓時有明顯的握雪感（皮下有氣體），並伴隨一陣陣惡臭。「高度懷疑是壞死性筋膜炎（NecrotizingFasciitis,NF），必須馬上住院，準備急診手術。」他的語氣不容置疑。

面對家人的疑慮，金永軍解釋：「這是一種極為凶險的進展性感染性疾病，就像『食肉菌』在啃噬組織，若不及時手術，死亡率極高。」

報導稱，當手術刀劃開皮膚的那一刻，所有人都倒吸一口涼氣——皮下的筋膜已經大面積壞死，呈灰黑色，散發著惡臭。壞死的組織像腐爛的棉絮，一碰就碎。術後小張被轉入ICU，接受了強有力的抗感染治療、營養支持和創面持續負壓引流，經過醫護的共同努力，病情逐漸被控制住了，新鮮的肉芽組織開始生長。

「我是從鬼門關走了一遭啊，是金主任團隊硬把我拽了回來。」出院時，小張後怕又感激地說，「真沒想到，一個小小的『屁股痛』差點就要了命。」

壞死性筋膜炎俗稱「食肉菌感染」，是一種罕見但極其凶險的軟組織感染。它的特點是：細菌沿著皮下脂肪和筋膜這條「高速公路」飛速擴散，在數小時到數天內，把大片組織「吃掉」。

精華 FAQ

  • 她一開始只有肛周腫痛，因為像長癤子或上火般不適，便自行塗藥膏處理，沒有及時就醫，結果在1天內快速惡化成重症。

  • 醫師根據她肛周與會陰部暗紫腫脹、範圍擴散到臀部與大腿根部、按壓有握雪感，且伴隨惡臭等表現，立即高度懷疑是壞死性筋膜炎。

  • 壞死性筋膜炎又稱食肉菌感染，細菌會沿皮下脂肪與筋膜快速擴散，數小時到數天就能破壞大片組織；若不立刻手術清創，死亡率非常高。

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