外國人扎堆赴華避暑，張家界是熱門目的地。（取材自央視網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全球高溫推升外國客赴華避暑，ChinaCool成新旅遊熱詞。

全球高溫推升外國客赴華避暑，ChinaCool成新旅遊熱詞。 重點二： 免簽、過境便利與支付改善，帶動上半年入境外國人暴增。

免簽、過境便利與支付改善，帶動上半年入境外國人暴增。 重點三：山林雪原與都市空調、科技體驗，共同提升中國避暑吸引力。

全球酷熱持續發酵，外國遊客大舉來華體驗「ChinaCool」避暑，成為今年盛夏的全球新風景。 從天然山林到都市空間，中國憑藉豐富的自然資源、完善的基礎設施與充滿未來感的科技體驗，躍升為海外旅客心目中的「避暑勝地」；「天然空調房」的獨特魅力，成為「ChinaCool」的流量密碼。

綜合央視網與大公報報導，國家移民 管理局最新數據顯示，今年上半年入境外國人達2291.4萬人次，其中免簽入境高達1781.5萬人次，同比分別增長20.4%與30.6%，每10位入境外籍遊客中就有近8位享受免簽便利。今年暑期入境遊Top20全球客源國中，歐洲國家占比達30%，旅遊訂單同比增長275%，門票訂單更暴增超20倍。受惠於擴大免簽「朋友圈」、240小時過境免簽以及支付便利化全覆蓋，遠道而來的客人真正體會到了賓至如歸。

從雲貴高原到川西雪山，從東北林海到內蒙古大草原，豐富的天然避暑資源，為外國遊客提供多種「清涼選項」。在海拔1500多米、平均氣溫僅22℃至26℃的張家界天門山、「999級天梯」成為外國遊客的熱門打卡項目，每日入境遊客佔比高達15%，較去年大幅增長51.72%；而在均溫不到20℃的青海，西寧舒適宜人的氣候也讓飽受高溫折磨的歐洲旅客倍感舒心。

有海外遊客稱讚：「張家界完全算得上避暑勝地，山上氣溫宜人穩定，景色更是美得無與倫比。」「空調足、遮陽棚多、直飲水方便，比歐洲老城區悶熱的地鐵和沒空調的舊建築貼心多了。」

即便在沒有天然涼意的大都市，深圳等地的「城市全域空調自由」同樣精準戳中躲避酷暑的剛需。充足的冷氣、方便的直飲水與遮陽設施，對比歐洲舊建築與悶熱地鐵，讓外國遊客直呼貼心，不少人一落地便直奔華強電子世界搶購噴霧小風扇、掛脖空調等「降溫神器」，甚至體驗室內滑雪與水上摩托。

更值得注意的是，外國遊客的赴華旅遊模式正迎來深層迭代，從傳統「打卡地標」轉向沉浸式、慢節奏的深度體驗。跟著電影「給阿嬤的情書」掀起的「僑批熱」，海外遊客循著拍攝地深入廣東潮州、江門等地；電影「飛馳人生3」的熱播，則帶動大批遊客前往青海的戈壁與丹霞地貌尋訪佳景。此外，。體驗機器人配餐、試坐無人駕駛汽車、觀看無人機編隊表演與參觀新能源汽車工廠等「科技力」，更成為吸引海外旅客的新引力，讓英國「金融時報」盛讚「中國已然成為『酷』的代名詞」。

從自然山海到科技生活，再到升級版「離境退稅2.0」帶來的購物便捷，這場跨越山海的清涼奔赴，不僅展示了中國的生態文明、科技實力與社會活力，更讓越來越多的外國遊客全面且深刻地認識一個真實、開放又充滿創新的中國。

中國避暑勝地巡禮 資料來源／香港大公報