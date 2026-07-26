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比親生女兒還像本尊 上海女警「撞臉邱淑貞」

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上海女警神似港星邱淑貞。（取材自微博）
上海女警神似港星邱淑貞。（取材自微博）

上海一名女警在街頭執勤照片，意外在網路暴紅。有網友拍下她值勤時的側臉照，認為其眉眼神韻神似香港女星邱淑貞，尤其酷似邱淑貞在電影「倚天屠龍記之魔教教主」中飾演的「小昭」，不少網友直呼「根本像複製貼上」，甚至有人笑稱「比邱淑貞親生女兒還像本尊」。

綜合媒體報導，上海這名女警側臉輪廓與眉眼神情，被認為與邱淑貞極為相似，被封為「警服版邱淑貞」。

有網友也將女警與邱淑貞的大女兒沈月相比。雖然沈月因外型亮眼，被外界譽為「最美星二代」，但部分網友認為，這名女警在神韻與氣質上，反而更接近邱淑貞演藝事業巔峰時期的模樣；甚至有人打趣表示，邱淑貞3名女兒長相較像父親沈嘉偉，而這名毫無血緣關係的女警，卻因巧合神似而引發熱議。

也有網友認為，比起外貌相似，更值得肯定的是她堅守工作崗位的專業態度，留言表示：「確實像，但更難得的是，她們都是在各自領域發光發熱的優秀的人。」

今年58歲的邱淑貞是香港影壇1990年代最具代表性的女星之一，以甜美外型與鮮明個人魅力走紅，演藝生涯橫跨喜劇、動作、文藝等多種類型電影。

1999年，邱淑貞與香港時裝品牌I.T創辦人沈嘉偉結婚，婚後逐漸淡出演藝圈。邱淑貞有有3個女兒，大女兒沈月最像她，曾為時尚品牌拍攝廣告及登上雜誌封面，二女沈日、三女沈晨，較少公開露面，生活相對低調。

上海女警神似港星邱淑貞。（取材自微博）
上海女警神似港星邱淑貞。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為有網友拍下她在街頭執勤的側臉照，發現她的眉眼神韻與輪廓神似邱淑貞，尤其像電影中的小昭，因此照片迅速在網路流傳並引發討論。

  • 不少人認為她像邱淑貞在《倚天屠龍記之魔教教主》中飾演的小昭，甚至稱她為「警服版邱淑貞」，還有人直呼她的相似度高到像複製貼上。

  • 文章也強調這名女警堅守工作崗位、展現專業態度，網友認為她不只是外型出眾，更是在自己的領域認真發光發熱，這點同樣值得肯定。

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