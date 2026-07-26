山西路塌 驚現「層層堆疊白骨」掀恐慌 當局曝遺骸主人

山西運城市稷山縣近日因連日暴雨造成路面塌陷，斷崖處露出大量層層堆疊的白骨。（視頻截圖）

山西運城市稷山縣近日因連日暴雨造成路面塌陷，斷崖處露出大量層層堆疊的白骨，引發民眾恐慌。當地文物部門證實，這些骸骨並非現代遺骸，而是南北朝時期「玉壁之戰」陣亡將士的遺骸，目前已啟動遺址保護工作。

據新京報報導，白骨出土地點鄰近全國重點文物保護單位玉壁城遺址。稷山縣文物保護中心表示，暴露出的骸骨屬於玉壁之戰遺骸，遊客可在台崖上看到，目前正申請對玉壁城遺址實施預防性保護。

央視新聞報導指出，玉壁城遺址東北角曾於2024年12月發生約80平方公尺路面坍塌，經專家勘查，主要因崖壁陡峭及長年風雨侵蝕所致。當地已設置警示標誌、拉設警戒線，並調整道路動線，以避免遺址進一步受損。

文物部門表示，當地每逢豪雨偶爾都會有零星骸骨因沖刷而露出，此次因崖壁大面積坍塌，才使大量遺骸重見天日。由於長期暴露恐受風雨侵蝕，已啟動預防性保護措施，並於今年7月向國家文物主管部門申報玉壁城遺址本體保護修繕工程，等待核准。

根據《中國大百科全書》記載，玉壁城始建於西魏大統四年（538年）。西元546年第二次玉壁之戰時，東魏權臣高歡率大軍圍攻玉壁城，西魏守將韋孝寬據城死守，雙方激戰約60天。史料記載，東魏軍戰死及病死者多達7萬人，高歡在被迫撤軍前，為了處置龐大的遺體，下令挖掘巨型深坑將陣亡將士集中合葬，形成了民間相傳的「萬人坑」。

玉壁城遺址現存城牆殘段、萬人坑、烽火台及地道等遺跡，2013年被列為第七批全國重點文物保護單位，對研究北朝歷史、兵法及古代戰爭史具有重要價值。