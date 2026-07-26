福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

一名從福州到杭州旅遊的黃姓男子，在餐廳用餐時突感腹痛，原以為只是中暑，所幸餐廳工作人員察覺異狀，接連勸說他立即就醫。黃男經檢查發現肝臟破裂大出血，腹腔積血高達2000毫升，院方緊急手術救回一命。主治醫師表示，若再晚半小時送醫，幾乎沒有生還機會。

環球時報報導，7月20日下午5時許，黃先生與妻子到杭州一家餐廳用餐，剛坐下不久便因腹痛、冒冷汗、臉色發白而神情痛苦，妻子以為只是中暑，黃先生也表示休息一下就好。

餐廳副店長任麗燕在替他倒水時，發現他的腹部異常鼓起，直覺情況不尋常，便接連勸說：「咱們還是去一下醫院看看」、「別猶豫了，您都冒汗冒成這樣，真的走吧，耽誤不得」、「讓醫生看看，是好是壞，咱們起碼心裡都安心一點。」最終成功說服黃先生前往距離餐廳不遠的醫院。

夫妻倆原本以為只是中暑，但急診醫師安排電腦斷層（CT）檢查後，發現黃先生肝臟破裂出血，需立刻開刀，院方並發出病危通知書。

由於當時已接近門診下班時間，任麗燕擔心延誤治療，先代墊住院費用，陪同黃先生妻子辦理手續，還安慰她：「你別急，我在呢，我陪你把事情弄明白了，我再回去。」等待手術期間，她還返回餐廳替夫妻倆拿毛毯，並購買夜壺、床單等生活用品，直到手術完成、黃先生脫離危險後，凌晨才離開醫院。

主治醫師指出，黃先生腹腔內出血量高達2000毫升，約占人體總血量一半，若再延誤30分鐘送醫，恐怕已無力回天。

術後，黃先生家屬趕赴杭州照料。媳婦表示，公公恢復意識後便一直念著是餐廳店長救了自己，還代墊2000多元費用，「一個陌生人，能做到這個份上，太溫暖了，我們一家從此在杭州多了一個親人、一個朋友。」

面對外界讚譽，任麗燕低調表示：「我覺得我只是做了件很小的事情。」事件曝光後，也在網路上引發熱議，不少網友稱讚她細心觀察、果斷處置，及時挽救了一條生命。

黃姓男子（中）肝臟破裂大出血，緊急手術救回一命。（取材自環球時報）