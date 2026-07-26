阿里巴巴旗下高德推5款機器人AI模型 身智能體系升級

AI摘要 文章摘要整理： 阿里巴巴旗下高德升級ABot具身智能體系，推出5款分工模型涵蓋導航、操作、決策、記憶與運控，並宣稱在多項基準測試中名列前茅。

中國企業加速布局具身智能領域，阿里巴巴 旗下高德宣布ABot具身智能體系完成升級，一次推出五款機器人AI模型，分別負責機器人的「手、腳、腦、中樞及運動神經」。高德聲稱，新模型在17項權威基準測試中取得第一。

快科技報導，高德宣布ABot具身體系完成全棧升級，發布五款模型（ABot-N1、ABot-M0.5、ABot-ER、ABot-AgentOS、ABot-C0），分別對應機器人的導航、操作、決策、記憶及運動控制能力。

其中，ABot-N1為通用導航基座模型，負責機器人自主導航。該模型採用快慢雙系統架構，慢系統負責長程推理，快系統負責即時控制。ABot-N1戶外自主導航成功率達92.9%，在認路、找人、找店鋪等五類導航任務測試中表現優於同類產品，並在五項專業測試榜單排名第一。

ABot-M0.5則負責機器人操作能力。該模型將移動與操作拆分為兩條動作流程，並引入幀級隱式動作技術，使機器人協調視覺與肢體動作。

ABot-ER與ABot-AgentOS分別負責環境分析與任務調度。ABot-ER可分析物體、空間與任務關係，ABot-AgentOS搭配多模態記憶系統，支援人形、四足及輪式等不同機器人。兩者構建的終身記憶系統，在五項記憶基準測試中刷新紀錄。最後一款ABot-C0為運控系統，負責將模型決策轉化為機器人實際動作，將ABot體系決策傳遞至機器人執行。

高德發布多款具身智能模型顯示中國具身智能產業正加速發展。彭博指出，中國企業正將人形機器人部署於物流中心、電池工廠等場景，利用實際應用產生的數據訓練模型，具身智能模型開發需要大量訓練數據，大規模數據採集能力成為企業發展機器人模型的重要因素。