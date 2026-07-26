剛奪世界盃冠軍 西班牙球星佩德里遊中國、為蘇超開球

佩德里打卡長城。（取材自極目新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 佩德里首次中國行，先後遊覽北京天壇、長城等景點。

佩德里首次中國行，先後遊覽北京天壇、長城等景點。 重點二： 25日晚現身蘇州，擔任蘇超蘇州對無錫特邀開球嘉賓。

25日晚現身蘇州，擔任蘇超蘇州對無錫特邀開球嘉賓。 重點三：他在直播與採訪中盛讚中國熱情，還推薦品嘗多樣美食。

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西班牙才拿到世界盃 冠軍，球星佩德里開啟職業生涯首次中國行。24日，不少北京網友發帖稱，在天壇公園、慕田峪長城偶遇了佩德里，大家紛紛上前合影拍照。25日晚，佩德里亮相蘇超賽場，擔任蘇州隊對陣無錫隊比賽的特邀開球嘉賓，現場與球迷互動交流。

極目新聞報導，網友表示，跟隨佩德里一同來的還有著名解說員詹俊，他們參觀了天壇。視頻顯示，佩德里身穿球衣在天壇祈年殿前體驗抖空竹，在長城上，他換上了最新款的二星西班牙球衣踢起了足球，還和武術人員互動。

25日在比賽開球前，佩德里認證帳號開啟直播，有139萬人湧入直播間。佩德里在直播間說，奪得世界盃冠軍是他從小的夢想，非常高興能夠來到中國，度過一段愉快的時光。同時，他很期待觀看蘇超比賽。

佩德里在蘇超開球。（取材自現代快報）

佩德里25日踏入蘇州市體育中心時，現場球迷歡呼聲此起彼伏。這位23歲西班牙金童身著「蘇錫雙城」特別訂製款蘇超球衣，化身「世界第一中立球迷」，為雙方球員加油助威。賽前，佩德里一走出球員通道大家就發現，他穿著一件特製的球衣，上面寫著兩個字「蘇」和「錫」，代表當晚對陣的蘇州和無錫，球衣也由兩隊的比賽球衣拼接而成。

賽前採訪環節，佩德里回顧了西班牙的奪冠經歷，盛讚蘇超氛圍，跟著現場主持人一起用中文喊出：你好蘇州！蘇州加油！蘇超加油！

談及對中國行的印象，佩德里表示，這裡的一切正如他所想像的那樣，中國人熱情好客。直播時，他還認真聽取了網友們推薦的美食，像蟹黃麵、大閘蟹、生煎等。他興奮地說道：「太好了，我已經迫不及待了！」

此外，佩德里還分享了一個有趣的細節：「我們特別喜歡打乒乓球，西班牙隊裡有一些隊員球技很不錯。」

佩德里中國行，不僅觀看了蘇超，還體驗了中國文化。從天壇到長城，從非遺空竹到精巧蘇繡，佩德里的首次中國行，簡直把「中式文化體驗卡」直接拉滿。7月23日，他剛抵達北京，一場「中式歡迎禮」便撲面而來——小紅帽、專屬文化衫，佩德里一句「你好」問候更是溫暖開場。北京之行，他先在天壇體驗了空竹，隨後登上長城，以招牌「望遠鏡」動作仰望城樓，並在「好漢碑」前合影打卡。在蘇州期間，他又深入蘇州絲綢博物館，親手「穿針引線」，沉浸式體驗了一把非遺蘇繡的指尖魅力，並獲贈專屬蘇繡肖像作品。

資料顯示，佩德里現為西班牙國家男子足球隊隊員，效力於巴塞隆納俱樂部，現年23歲，身價1.5億歐元。北京時間2026年7月20日凌晨，西班牙隊戰勝阿根廷隊奪得世界杯冠軍，佩德里就曾登場。隨後，佩德里跟隨球隊乘機從美國回到西班牙慶祝，不到兩天，他再從西班牙乘機來到中國。

網友偶遇佩德裡在天壇體驗抖空竹。（取材自極目新聞）