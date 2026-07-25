「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

王楚欽。（取材自微博）

在中國大連體育中心體育館25日進行的乒超聯賽男團常規賽中，世界排名第一的王楚欽 代表山東魏橋·向尚運動出戰第二盤單打，以1-2（7-11、6-11、11-9）不敵已退役四年、無世界排名的前國手張煜東，爆出乒超開賽以來最大冷門。張煜東憑藉針對性發球限制、前三板快搶以及充分利用新版「搶8分」賽制，成功遏制王楚欽的擰拉進攻，前兩局僅讓對手合計得到13分。儘管王楚欽隨後在第四盤雙打中與周啟豪搭檔2-0獲勝，幫助山東魏橋以8-3擊敗四川豐谷，但單打失利仍引發輿論熱議。

張煜東。（取材自微博）

綜合媒體報導，王楚欽賽後接受採訪表示：「魏橋買了我可能也就是需要我去上場，雖然說目前的水平可能就這樣了，但是也盡可能在努力去為團隊湊分。」

王楚欽強調，「球練得也挺多的了，這幾天每天都在訓練，之前的比賽也一直連軸轉，球上不會有太生的感覺。可能還是人的狀態，可能狀態思想不是很在線，在場上會突然出現對自己不滿意的情況，就打不進去了，這也是後面需要調整的。（第三局暫停）那會在場上挺痛苦的，在場上還是不夠冷靜。」

三天兩場單打失利，王楚欽的競技狀態明顯不在峰值。7月23日乒超首日，他1-2遭徐海東逆轉，連丟關鍵分；僅隔兩天，又1-2輸給傷癒復出的張煜東，前兩局加起來只拿了13分。

在比賽中，王楚欽在落後的時候氣得直接打了自己兩巴掌，顯然很不滿意表現。對此，網友們紛紛表示，「看他打自己和手裡無助的扔下毛巾好心疼他」。

王楚欽在場上自扇耳光。（視頻截圖）

一個因傷退役的球員，時隔四年重返賽場，用自己僅存的武器──發球，贏了世界第一，這本該是一個勵志故事。但故事的發展卻讓人意外。

賽後，張煜東的社交媒體評論區被「攻陷」。賽前一段私下聊天截圖被翻了出來：「王楚欽沒什麼實力」。網友炸了，世界第一沒實力？緊接著，四年前的聊天紀錄被扒，私密對話被曝光，質疑張煜東人品的聲音鋪天蓋地。最後，張煜東被逼到清空了三個帳號，把自己從互聯網上「刪」了。