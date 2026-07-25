甘肅官媒年花90萬聘美籍耶魯畢業生惹議 曾赴台學中文遭疑間諜

敦煌融媒體中心擬聘用美籍耶魯畢業的24歲青年古愛華做主持人，引起質疑。(取材自觀察者網)

甘肅 敦煌融媒體中心擬高薪聘用24歲美籍耶魯 畢業生古愛華擔任主持人，因年薪加補貼高達90萬人民幣（約12.5萬美元），加上古愛華曾赴台灣學習及在美國智庫實習的背景，引發網友對招聘合規性與政治傾向的強烈質疑。

觀察者網引述資深媒體人胡錫進的文章指出，敦煌融媒體中心擬給予古愛華包含30萬元年薪、30萬元生活補貼及30萬元購房補助，總額達90萬元。胡錫進表示，此薪資待遇即使在北京媒體業界亦極為罕見，認為給外籍人士「抬價」並無必要，建議相關單位對薪資福利進行調整。

針對網友起底古愛華曾赴台灣學習中文，並曾在美國企業研究所（AEI）實習且參與涉台報告製作，因而質疑其政治傾向甚至指控其為間諜 一事，胡錫進引述分析表示，古愛華作為主修東亞研究的美國學生，此類履歷在當地極為尋常。他指出，目前美籍「外專」履歷多半複雜，完全乾淨者少之又少。

胡錫進說明，此類外籍人士主要負責出鏡與向海外亮相，不具備選題決策權或內容終審權，發言皆由中方編輯部把控，若有違規行為亦會被解雇。

胡錫進也表示，非常理解網友們的質疑。他認為，這件事情在網上鬧大的根結還是敦煌融媒體給古愛華的收入加福利太高了，刺激了網友們的情緒。關於他疑似間諜，至少對部分網友來說，這是他們想攪黃他這個「美差」的延伸指控。

胡錫進最後表示，希望敦煌市能展現智慧讓事情平穩落地，維護對外交流政策的穩定認知。

古愛華。(取材自觀察者網)