物流更高效、數智低碳升級 滬海空十五五規畫拚全球領先

上海明確總體發展目標，到2030年，基本建成樞紐門戶能級全球領先、現代航運服務優質便捷的國際航運中心。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。(新華社)

上海22日對外發布「上海市加快國際航運中心建設十五五規畫」，明確總體發展目標：到2030年，基本建成樞紐門戶能級全球領先、現代航運服務優質便捷、航運智慧低碳創新引領、航運治理體系韌性完備、全球航運資源配置力顯著提升的國際航運中心。

中新社報導，上海市政府新聞辦當日舉行「開局起步十五五」系列主題新聞發佈會，上述發展目標具體體現在四個方面：一是上海港要發揮好在長三角港口群中的核心引領作用，集裝箱年吞吐量力爭達到5800萬標準箱以上。上海機場要基本建成亞太領先的航空樞紐，航空旅客年吞吐量達1.5億人次，貨郵年吞吐量達470萬噸左右。

二是物流體系更加暢達高效。到2030年，集裝箱水水中轉比例將達到55%，集裝箱海鐵聯運量將達二百萬標準箱左右。 三是航運服務功能顯著增強。規畫期末，面向綠色船舶的風險保障金額從23億元（人民幣，下同）提升到100億元；航運仲裁的年標的金額超30億元。

四是數智低碳轉型進一步提速升級。港口自動化作業量要達到1500萬標準箱，機場旅客出行實現全流程無紙化。船用綠色燃料加注形成規模，其中保稅ＬＮＧ加注量達到100萬立方米。

「十四五」時期，上海國際航運中心建設在諸多領域取得了顯著成績，已躋身國際一流水平。2025年，上海港集裝箱吞吐量超5506萬標準箱，連續16年保持全球第一；上海兩個機場的旅客吞吐量達到1.35億人次、位居全球城市第三；貨郵吞吐量達到453.7萬噸，位居全球城市第二。同時，上海浦東國際機場四期擴建、東方樞紐上海東站等標誌性工程相繼開工。

十四五時期，上海港已經成為同時具備保稅液化天然氣和綠色甲醇「船到船」加注能力的港口；上海的船舶險、貨運險保費收入總規模位居中國第一；涉外海事臨時仲裁規則體系已基本完成構建。

值得一提的是，2026年7月發布的新華·波羅的海國際航運中心發展指數顯示，在國際航運中心綜合實力排名中，上海首次超越倫敦，位居全球第二。