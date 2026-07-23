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農田種「大地情書」 重慶男求婚奇招 全網問：她答應沒？

中國新聞組／北京23日電
位於重慶市墊江縣的「大地情書」暴紅。(取材自上游新聞／受訪者提供)
位於重慶市墊江縣的「大地情書」暴紅。(取材自上游新聞／受訪者提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：重慶墊江農田以巨型字樣求婚，在網路上意外爆紅。
  • 重點二：董先生稱這是2024年冬天向妻子求婚的設計，兩人已結婚。
  • 重點三：38畝土地由村委會合作種植，兼顧觀光效益與農作收成。

重慶市墊江縣一片農田近來因高空俯瞰呈現「付玉潔我愛你嫁給我」九個巨型漢字的「大地情書」暴紅，隨即引來網友追問「到底答應了沒」。當事男子董先生表示，這是他於2024年冬天向妻子求婚的設計，兩人去年早已結婚，生活平淡幸福。

上游新聞報導，從事高中物理教學的董先生表示，他與妻子愛情長跑十多年，想藉一場不一樣的求婚儀式，感謝她多年來的不離不棄。得知畢橋村村委會承租荒地完成開荒後，便提出「種字」求婚的想法。

村委會對此持開放態度，雙方約定由董先生出資租地，村委會派人養護種植，產出全歸村集體。字體由董先生與教師好友共同設計，採用楷體加瘦金體，於38畝土地上透過小麥與油菜花的綠黃色差呈現。  

針對大面積造字是否浪費土地的質疑，畢橋村原村委會主任章開明指出，董先生以3萬餘元(約4429美元)價格租下這38畝地，文字種小麥、其餘種油菜花形成色差，他並負擔種子與養護費用。作物成熟扣除人工費用後，小麥賺了300多元，油菜賺了幾千元，農作物不僅沒有減產還有收穫。去年油菜花花開時節已有不少遊客前來航拍打卡。

報導指出，這片土地如今已圓滿完成任務，在採收完小麥與油菜後，目前已改種玉米和大豆，平視已看不出文字痕跡。

面對網路流量，董先生表示自己與妻子都是普通人，已主動刪除相關影片，不願平靜幸福被打破，「婚後的平淡才是最難得的」，並對網友的祝福表達感謝。

位於重慶市墊江縣的「大地情書」暴紅。(取材自上游新聞／受訪者提供)
位於重慶市墊江縣的「大地情書」暴紅。(取材自上游新聞／受訪者提供)

精華 FAQ

  • 因為高空俯瞰可見農田排出「付玉潔我愛你嫁給我」九字巨型字樣，形成獨特的「大地情書」，吸引網友熱議，也讓許多人追問女方究竟有沒有答應。

  • 董先生表示，這是他在2024年冬天向妻子求婚時的設計，兩人愛情長跑十多年，早已於去年結婚。他想用特別方式感謝妻子多年來的不離不棄。

  • 報導指出並沒有浪費。董先生以3萬多元租下38畝地，並負擔種子與養護費用，作物收成後仍有小麥與油菜收益，且還吸引遊客航拍打卡。

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