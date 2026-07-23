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52秒彈無虛發 「又酷又颯的中國女保鏢」奪手槍射擊冠軍

中國新聞組／北京23日電
特勤局女警雒安琪安保執勤視頻在網絡上走紅。(取材自央視新聞)
特勤局女警雒安琪安保執勤視頻在網絡上走紅。(取材自央視新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：雒安琪以52秒105且彈無虛發，奪下女子組手槍射擊冠軍。
  • 重點二：她曾因槍聲與後坐力受挫，靠每天12、3小時訓練突破自己。
  • 重點三：身為公安部特勤局女衛士長大隊成員，她執行政要警衛任務。

2026年全國公安特警挑戰賽手槍射擊項目中，公安部特勤局女警雒安琪以52秒105且彈無虛發的成績，摘下女子組冠軍，連解說員都讚嘆其發揮「驚為天人」。雒安琪曾因安保執勤影片走紅網路，雖然如今在賽場上僅用52秒就奪冠，但她坦言第一次打槍時曾被槍聲嚇得第二發就脫靶，是靠著每天訓練十二、三個小時才練就出頂尖實力。  

央視新聞報導，比賽當天，雒安琪站上1號賽道後調整呼吸、助跑出發，翻越高板並奔襲60米抵達第一個射擊位。她僅用18秒即命中第一個目標，最終全程僅耗時39秒完成所有目標射擊，加上衝刺，以52秒105的一氣呵成表現拿下女子第一名。  

身為女衛士長大隊一員的雒安琪，日常負責來訪政要的警衛任務。今年已是她第三次參加該項賽事。她回憶，第一次參賽時因沒有經驗、想太多而無法正常發揮，她認為自己挺有天賦的，但是因為當時聲音與後坐力太大了，第二發嘣一下就脫靶了。

2025年比賽結束後，她曾在朋友圈自責發問「為什麼不再打準一點？再跑快一點？」，此後每次訓練覺得堅持不下時，便會翻出該條動態鼓勵自己。  

報導指出，為了今年賽事，雒安琪集訓期間每天訓練約12、3個小時。她表示，在高手雲集的賽場上要展現實力，就必須做到比別人好、一點一點突破，並說：「你只需要把自己的動作做好，把自己的心態放平就可以了。」 

作為公安部特勤局女衛士長大隊的一員，雒安琪負責執行來訪政要的警衛任務，今年，一段她目光如炬、氣場凌厲的安保執勤視頻在網絡上走紅，被網友稱為「又酷又颯的中國女保鏢」。

特勤局女警雒安琪手槍射擊奪冠。(取材自央視新聞)
特勤局女警雒安琪手槍射擊奪冠。(取材自央視新聞)

▲ 影片來源：youtube平台＠zhinews-official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 她在2026年全國公安特警挑戰賽手槍射擊項目女子組，以52秒105完成比賽，且全程彈無虛發，最終拿下冠軍，表現受到解說員高度讚嘆。

  • 她回憶第一次打槍時曾被槍聲嚇到、第二發就脫靶，之後透過長期高強度訓練，每天約12、3小時反覆磨練動作與心態，才逐步提升到頂尖水準。

  • 她是公安部特勤局女衛士長大隊成員，日常負責來訪政要的警衛任務。因一段安保執勤影片中目光銳利、氣場凌厲，因而在網路上走紅。

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