52秒彈無虛發 「又酷又颯的中國女保鏢」奪手槍射擊冠軍

特勤局女警雒安琪安保執勤視頻在網絡上走紅。(取材自央視新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雒安琪以52秒105且彈無虛發，奪下女子組手槍射擊冠軍。

雒安琪以52秒105且彈無虛發，奪下女子組手槍射擊冠軍。 重點二： 她曾因槍聲與後坐力受挫，靠每天12、3小時訓練突破自己。

她曾因槍聲與後坐力受挫，靠每天12、3小時訓練突破自己。 重點三：身為公安部特勤局女衛士長大隊成員，她執行政要警衛任務。

2026年全國公安特警挑戰賽手槍射擊項目中，公安部特勤局女警雒安琪以52秒105且彈無虛發的成績，摘下女子組冠軍，連解說員都讚嘆其發揮「驚為天人」。雒安琪曾因安保執勤影片走紅網路，雖然如今在賽場上僅用52秒就奪冠，但她坦言第一次打槍時曾被槍聲嚇得第二發就脫靶，是靠著每天訓練十二、三個小時才練就出頂尖實力。

央視新聞報導，比賽當天，雒安琪站上1號賽道後調整呼吸、助跑出發，翻越高板並奔襲60米抵達第一個射擊位。她僅用18秒即命中第一個目標，最終全程僅耗時39秒完成所有目標射擊，加上衝刺，以52秒105的一氣呵成表現拿下女子第一名。

身為女衛士長大隊一員的雒安琪，日常負責來訪政要的警衛任務。今年已是她第三次參加該項賽事。她回憶，第一次參賽時因沒有經驗、想太多而無法正常發揮，她認為自己挺有天賦的，但是因為當時聲音與後坐力太大了，第二發嘣一下就脫靶了。

2025年比賽結束後，她曾在朋友圈自責發問「為什麼不再打準一點？再跑快一點？」，此後每次訓練覺得堅持不下時，便會翻出該條動態鼓勵自己。

報導指出，為了今年賽事，雒安琪集訓期間每天訓練約12、3個小時。她表示，在高手雲集的賽場上要展現實力，就必須做到比別人好、一點一點突破，並說：「你只需要把自己的動作做好，把自己的心態放平就可以了。」

作為公安部特勤局女衛士長大隊的一員，雒安琪負責執行來訪政要的警衛任務，今年，一段她目光如炬、氣場凌厲的安保執勤視頻在網絡上走紅，被網友稱為「又酷又颯的中國女保鏢」。

特勤局女警雒安琪手槍射擊奪冠。(取材自央視新聞)

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