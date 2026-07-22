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提親時一句玩笑 婆家霸氣送來自種「5噸西瓜」寧夏女被狠狠打動

中國新聞組／北京22日電
媽媽提親時的一句玩笑話，西瓜上市時，公公給娘家送來5噸西瓜。（視頻截圖）
媽媽提親時的一句玩笑話，西瓜上市時，公公給娘家送來5噸西瓜。（視頻截圖）

寧夏銀川一名張姓女子近日分享，兩家人談婚論嫁時，母親曾在提親場合開玩笑說，希望以後家裡有吃不完的西瓜。沒想到種植200畝硒砂瓜的準公公將這句話記在心上；等到西瓜上市時，專程開車兩個多小時，送來整整5噸西瓜，讓一家人從晚上7時忙到10時才卸完。張女表示，婆家一直對她很好，丈夫也踏實可靠，目前已將部分西瓜分送親友，其餘則準備對外販售。

九派新聞報導，張女士表示，當初兩家長輩見面提親時，母親為了活躍現場氣氛，隨口笑說，希望以後家裡有吃不完的西瓜。當時大家都當成玩笑話，沒想到準公公一直記在心裡。

據了解，張女士的準公公種植約200畝硒砂瓜。今年7月西瓜進入採收期後，他原本打算送一、兩噸到親家，後來乾脆裝滿一整輛貨車，連車帶瓜共約5噸，專程送到女方家中。

張女士表示，從瓜田到娘家車程約兩小時，光運費就花了700元（人民幣，下同，約103美元）。西瓜送達後，一家人從晚上7時一直忙到10時，才把所有西瓜卸完。

她說：「被狠狠打動，婆家一直對自己很好，老公也踏實可靠。」

目前，張女士一家已將部分西瓜分送親朋好友，其餘則準備對外販售。

事件曝光後，引發不少網友討論，許多人認為，長輩將一句隨口說出的玩笑放在心上，並以實際行動表達心意，讓這份提親時的承諾，在西瓜成熟季節化為一車滿滿的心意。

媽媽提親時的一句玩笑話，西瓜上市時，公公給娘家送來5噸西瓜。（視頻截圖）
媽媽提親時的一句玩笑話，西瓜上市時，公公給娘家送來5噸西瓜。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 張女士母親在兩家長輩提親見面時，為了活躍氣氛，隨口開玩笑說，希望以後家裡能有吃不完的西瓜，沒想到對方真的記住了。

  • 準公公種了約200畝硒砂瓜，原本想送1、2噸，後來直接裝滿貨車，連車帶瓜約5噸，從瓜田開車2小時送到女方家，運費約700元。

  • 西瓜送達後，一家人從晚上7時忙到10時才卸完。張女士表示很感動，婆家一直對她很好，目前已分送部分給親友，其餘準備對外販售。

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