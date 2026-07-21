「孩子打暑假工把家裡幹破產」上熱搜話題 曝中國尷尬教育現狀

「老梁外賣記」發布的一段搞笑視頻，戳中了當代家庭在子女教育中的尷尬現狀。(取材自微博)

隨著暑假到來，不少青年學子選擇走出校園打暑假工，期盼藉此體驗生活、積累社會經驗並賺取零用錢。然而，近日社交平台上熱搜話題「孩子打暑假工把家裡幹破產」引發全網廣泛關注與熱烈討論。

該話題源於影音創作者「老梁外賣記」所發布的一段搞笑創作。影片講述了一名男孩暑期嘗試送外賣，原本打算自食其力，沒想到短短五天時間，非但沒賺到一分錢，反而因一連串意料之外的開銷與事故，讓家庭倒貼了近6000元（人民幣，下同）。

這場荒誕的「反向打工」從第一天便顯露端倪。家長因嫌棄平台租賃的電動車過於破舊，直接自掏腰包花費5000元購買全新電動車作為硬性投入。緊接著，孩子騎車忘記換電，父母只能開車專程送電池，期間因違規停車被開罰100元；孩子怕手機沒電買了行動電源，隔天即遺失；因找不到送餐地址，孩子頻繁打電話求助，導致父母雙雙請假五天全程陪同跑單，不僅損失工作收入，更累得身心俱疲。

此外，父親在替孩子取餐途中不慎撞傷一名老太太，私下賠償500元，第五天孩子自己騎車又摔壞三份外賣，再次賠償餐損100多元。五天下來全家淨虧損近6000元，最終母親崩潰地找外賣隊長求情，寧願賠償違約金也要讓孩子立刻停工回家。

雖然該事件本質上是為了吸引眼球而創作的誇張段子，並非真實發生的案例，但其熱度背後卻精準戳中了當代家庭在子女教育中的尷尬現狀，並在網路上引發了正反兩極的討論聲浪。

不少網友看後直呼這根本是現實寫照，紛紛表示：「這哪裡是孩子打工，分明是全家總動員陪太子讀書！」也有網友無奈指出，現在很多家庭確實存在過度包辦的現象，父母本意是想讓孩子體驗賺錢不易，但因為擔心孩子受苦，最後還是選擇全程「兜底」與代勞，硬生生將打工變成了家庭資產清算。

與此同時，另一派網友則感嘆這背後體現了家庭條件的差異，留言稱：「這是有家長托舉陪伴的孩子，雖然搞笑但很幸福，現實中更多孩子打暑假工是為了貼補家用，甚至直接被拿去交學費。」

教育專家對此指出，青少年打暑假工的核心初衷在於培養獨立性與應變能力。家長若在過程中干涉過多、過度保護，不僅無法讓孩子真正體會到勞動的艱辛，反而可能剝奪他們面對挫折與解決問題的機會。給予孩子適度的探索空間與承擔後果的能力，才是暑期實踐應有的核心價值。