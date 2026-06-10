發呆都能記錄 高考AI防弊 考生：連偷看天花板也不敢

中國全國高考於6月7至10日舉行，江西、湖北、廣東等地率先部署AI智慧巡考系統。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年中國高考多地首次大規模啟用AI智慧巡查監考。

2026年中國高考多地首次大規模啟用AI智慧巡查監考。 重點二： 系統可即時辨識異常動作並截圖，交由人工再覆核。

系統可即時辨識異常動作並截圖，交由人工再覆核。 重點三：各地升級安檢門，嚴防智慧眼鏡等新型作弊工具入場。

2026年中國高考 近日落幕，今年一個引發廣泛討論的新焦點，是首次大規模上崗的「AI監考員」。北京、廣州、海南、南京、新餘等多地考場全面引入AI智慧巡查系統與升級版智慧安檢門，不僅讓高考防作弊進入科技新時代，也讓不少考生直呼：「連偷看天花板都不敢了！」

根據央視新聞報導，今年高考期間，多地考場啟用AI智慧巡查系統，透過即時影像分析技術，自動辨識考生及監考人員的異常行為，一旦系統偵測到可疑動作，例如頻繁左右張望、長時間低頭、異常肢體動作等，便會自動截取相關影像片段，再交由監考員、副主考及主考進行多重人工覆核，避免誤判。

除了AI巡查，各地考場的安檢措施也同步升級；近年生成式AI與智慧穿戴設備快速發展，智慧眼鏡成為考試作弊防範重點。廣州等地特別提升安檢門辨識能力，針對具備攝影、錄音、顯示功能的智慧眼鏡進行精準檢測。教育部門更將智慧眼鏡正式列為禁止攜帶物品，不少考場也張貼辨識圖示，提醒考生切勿誤帶入場。

AI監考消息曝光後，迅速衝上微博熱搜，有考生笑稱：「以前最怕監考老師，現在最怕攝影機後面的AI。」也有人開玩笑表示：「AI監考比我媽還了解我，連我發呆都能記錄下來。」

不少網友更展開各種腦洞討論，「如果考試時突然靈感來了看向窗外思考，AI會不會以為我在接收宇宙答案？」還有人自嘲：「學霸靠實力，學渣靠運氣，現在連運氣都要通過AI審核。」相關話題下更出現大量搞笑梗圖，不少人將AI巡查系統形容成「高考版天網」，甚至戲稱考場已進入「科幻片模式」。

不過，有不少家長與教育界人士支持AI監考，認為隨著智慧眼鏡、微型耳機等設備愈來愈隱蔽，傳統人工監考已難以完全防範新型作弊手段，AI技術的加入，不僅能提高巡查效率，也有助於維護考試公平性。

隨著2026年高考落下帷幕，「AI監考員」也完成首次大規模實戰測試，未來這套系統是否會進一步推廣至更多重要考試場合，甚至成為校園考試標準配置，已成為外界關注的新話題。