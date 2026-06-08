洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國網紅在中國拍下與西安女子快速發展的約會影片，引爆社群討論。

英國網紅在中國拍下與西安女子快速發展的約會影片，引爆社群討論。 重點二： 雙方互動被指過於親密，男方還疑似邊約會邊拍其他女性遭批評。

雙方互動被指過於親密，男方還疑似邊約會邊拍其他女性遭批評。 重點三：女方開直播回應爭議，外界質疑她借事件炒作流量與忽視同意問題。

近日，一名英國籍網紅在中國旅遊時所拍攝的影片，在各大社群平台掀起廣泛討論。該名網紅以「剛到中國就交了當地女友」為題發布短影音，記錄與一名被網民稱為「麻辣燙女孩」的西安年輕女子約會的過程。影片中雙方的快速發展，以及後續女方開設直播等行為，引發外界對於跨國交往觀念與社會現象的兩極化論戰。

▲ 影片來源：YouTube@南宫铉（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

觀察者網報導，根據流出的影片內容顯示，該名外國網紅與該名女子應為首次見面，互動過程中女方表現相當熱情，除了主動為男方取中文名字外，雙方在短時間內便有搭肩、親吻等親密舉動。即便男方在影片中自承已兩天未洗澡，女方仍互動頻密。然而，影片同時拍到男方在約會過程中，仍不斷拍攝周遭其他女性，此舉在國外論壇也引發部分外國網友批評，認為該網紅缺乏對女性的基本尊重。

全程女生非常主動與男方有肢體接觸。（取材自魔都囡微信公眾號）

中國網路上許多人將該女子稱為「麻辣燙女孩」，因為網民們推算，該外國網紅只花了一頓麻辣燙的錢，就「拿下」女方。據網上訊息，酒店房費還是女孩支付的。

事件發酵後，該名女子帳號被扒出，她隨即在多個社群平台開設個人帳號並進行網路直播，部分影片風格尺度較大。此舉引來大量網民湧入直播間留言撻伐，批評其行為「不以為恥、反以為榮」，質疑其利用該事件炒作流量。

一名外國白人網紅在中國拍攝生活影片。（取材自魔都囡微信公眾號）

事件中女子表示自己被中國人網暴了，自己和那個網紅拍視頻只是正常的展示了一下東西方不同的約會文化。而她不理解為什麼中國人都罵她，甚至找不到一個正面的評價。

此外，不少網民將此事件與近日網路上熱議的「本地婚嫁高額索親費」現象進行對比，認為部分在地女性面對外國人時過度主動、不計代價，但面對本國男性時卻提出高昂的物質要求，諷刺意味十足。目前該名外國網紅仍持續將相關影片公開掛在網路上，女方的知情同意權及後續風波仍持續在網路上引發熱烈討論。

大量網友熱議此事。（取材自魔都囡微信公眾號）