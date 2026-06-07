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中國高考7日登場 從文創到住宿周邊消費熱度同步攀升

記者謝守真／即時報導
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中國2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日登場，中國各地「高考經濟」同步...
中國2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日登場，中國各地「高考經濟」同步升溫，從文具文創、服飾到鮮花與住宿帶動多元消費。（取材自泉州網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國2026高考7日登場，1290萬考生應試，考試自6月7日至10日分階段進行。
  • 重點二：高考帶動文創、服飾、花卉與住宿消費升溫，寓意商品與應考用品熱賣。
  • 重點三：相關高考經濟規模約320億元，補習、志願填報與酒店需求皆明顯增加。

中國2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日登場，在1290萬考生應試之際，中國各地的「高考經濟」同步升溫，從文具文創、服飾到鮮花與住宿帶動多元消費。陸媒指出，市場熱賣「金榜題名」「旗開得勝」等寓意商品；據統計，相關衍生消費規模約達人民幣320億元（下同， 約47.2億美元）。

據央視新聞，中國今年高考報名總人數為1290萬人，首日考試科目為語文和數學。據安排，高考科目為語文、數學、外語三門，考試時間為6月7日至8日。目前共有29個省份落地實施高考綜合改革，考生在完成語數外統考後，還將於6月9日至10日進行選考科目考試，具體由各省級招委會依本地情況公布。

與此同時，高考也帶動消費升溫。泉州網融媒體報導，「高考經濟」在多地持續升溫，涵蓋文具文創、服飾及花卉等場景，「旗開得勝」「一舉奪魁」等詞成為市場熱詞。在福建泉州多地，文具店與文創產品推出中高考專區，包含「金榜題名」「狀元及第」等的文具套裝、考試專用筆具、防滑墊板等用品，價格約15元至30元不等。部分電商平台亦出現大量中高考文創產品，書籤、香囊、胸針、冰箱貼等銷量上升。

至於服飾方面，紅色衣物與印有「逢考必勝」「旗開得勝」等字樣的T恤受到家長關注，部分產品銷售價格在100元以內，其中一款運動品牌T恤銷量已達2萬件。旗袍銷售亦出現成長，部分店鋪近一個月銷量增長約3倍。商家表示，紅、黃、綠等顏色因寓意「開門紅」「一路綠燈」等而受到青睞。

在花卉市場方面，向日葵則因「一舉奪魁」寓意成為高考花束主流品項之一，部分花店備貨量較平日增加3至4倍，並搭配劍蘭、百合等花材銷售。部分花店推出67.8元、98.5元等價位花束套餐，以滿足不同消費需求，並搭配「金榜題名」「旗開得勝」等祝福卡片。商家表示，高考前夕升學主題花束訂單明顯增加，包含個人與班級團購需求。

另據新浪財經，圍繞高考形成的相關消費市場規模約320億元，涵蓋備考衝刺、志願填報及住宿等多個環節。其中，衝刺培訓市場規模突破320億元，年增長約18.7%。志願填報服務市場規模約10.9億元，部分第三方機構提供收費諮詢服務，費用從數千元至上萬元不等。同時，高考期間酒店住宿需求上升，部分考點周邊房價出現波動，中國市場監管部門亦發布價格提醒，要求不得哄抬價格。

據中國教育部數據，今年中國高考報名人數1290萬人，較去年大幅減少45萬人，連續兩年下降。據過往報導，中國2025年高考試報名人數1335萬人，較2024年高峰減少7萬人，為多年來首次下降。

中國2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日登場，中國各地「高考經濟」同步...
中國2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日登場，中國各地「高考經濟」同步升溫，從文具文創、服飾到鮮花與住宿帶動多元消費。（取材自北京青年報）

精華 FAQ

  • 今年高考於6月7日至10日分階段進行，首日考語文與數學，報名總人數為1290萬人，較去年減少45萬人，連續兩年下滑。

  • 高考帶動文具文創、服飾、鮮花與住宿等多元消費，市場熱賣金榜題名、旗開得勝等寓意商品，考試用品、紅色T恤與向日葵花束尤受歡迎。

  • 新浪財經指出，高考相關消費市場約320億元，包含衝刺培訓、志願填報與酒店住宿；其中培訓市場規模逾320億元，部分諮詢費從數千到上萬元不等。

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