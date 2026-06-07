幸福一家四口？椰樹椰汁新包裝驚現「明星抱AI娃」

椰樹椰汁新包裝現「明星抱AI娃」爭議。(取材自新黃河)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 椰樹椰汁新包裝出現明星夫妻抱兩名AI生成嬰兒，引發網友熱議。

椰樹椰汁新包裝出現明星夫妻抱兩名AI生成嬰兒，引發網友熱議。 重點二： 消費者質疑包裝易讓人誤以為代言人已有子女，宣傳方式恐有誤導性。

消費者質疑包裝易讓人誤以為代言人已有子女，宣傳方式恐有誤導性。 重點三：品牌回應孩童確為AI生成，律師則認為拼接虛假全家福恐涉法律風險。

椰樹集團一款椰汁產品包裝掀起熱議。消費者發現，包裝上印有一對明星夫妻與兩名嬰兒組成的「一家四口」形象，但仔細查看後才發現，兩名嬰兒旁標註著「AI生成」，不少網友直呼第一眼誤以為代言人已育有子女，更質疑品牌利用AI合成家庭畫面進行宣傳，是否涉嫌誤導。

新黃河報導，有網友日前在社群平台分享購買的椰汁產品照片，只見包裝上呈現溫馨的全家福畫面，一對明星夫妻懷抱兩名嬰兒，宛如幸福家庭。然而，該網友驚訝表示：「在我印象裡，他倆沒有孩子啊。」仔細查看後才發現，圖片旁以小字註明「兩個嬰兒是AI生成」。

消息迅速在網路發酵，不少網友認為即使有標示AI生成，但消費者第一眼仍容易誤認畫面真實存在。「看到包裝時根本不會先注意小字說明」、「感覺像是在暗示代言人已經有小孩」。

除了AI嬰兒形象引發爭議外，包裝上的「從單身喝到結婚」及「38年堅持」等標語同樣成為討論焦點。部分消費者認為標語具有情感共鳴，展現品牌陪伴成長的意象；但也有人質疑，「差點以為代言人喝了38年」、「看到『從單身喝到結婚』，還以為喝了就能找到另一半」。

對此，椰樹集團工作人員表示，包裝上的兩名孩童確實為AI生成，目前許多領域都已廣泛運用相關技術。「38年堅持」指的是產品發展歷史，而非代言人個人經歷；至於「從單身喝到結婚」，則是引用代言人曾公開說過的話語。

有律師認為，現行法律、AI專項法規角度分析，「AI生成內容不能脫離使用場景單獨合法化，AI能生成孩童圖像，但不能把AI孩童和真人拼接成虛假全家福用於產品營銷」。

椰樹椰汁新包裝現「明星抱AI娃」爭議。(取材自新黃河)