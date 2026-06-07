我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

幸福一家四口？椰樹椰汁新包裝驚現「明星抱AI娃」

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
椰樹椰汁新包裝現「明星抱AI娃」爭議。(取材自新黃河)
椰樹椰汁新包裝現「明星抱AI娃」爭議。(取材自新黃河)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：椰樹椰汁新包裝出現明星夫妻抱兩名AI生成嬰兒，引發網友熱議。
  • 重點二：消費者質疑包裝易讓人誤以為代言人已有子女，宣傳方式恐有誤導性。
  • 重點三：品牌回應孩童確為AI生成，律師則認為拼接虛假全家福恐涉法律風險。

椰樹集團一款椰汁產品包裝掀起熱議。消費者發現，包裝上印有一對明星夫妻與兩名嬰兒組成的「一家四口」形象，但仔細查看後才發現，兩名嬰兒旁標註著「AI生成」，不少網友直呼第一眼誤以為代言人已育有子女，更質疑品牌利用AI合成家庭畫面進行宣傳，是否涉嫌誤導。

新黃河報導，有網友日前在社群平台分享購買的椰汁產品照片，只見包裝上呈現溫馨的全家福畫面，一對明星夫妻懷抱兩名嬰兒，宛如幸福家庭。然而，該網友驚訝表示：「在我印象裡，他倆沒有孩子啊。」仔細查看後才發現，圖片旁以小字註明「兩個嬰兒是AI生成」。

消息迅速在網路發酵，不少網友認為即使有標示AI生成，但消費者第一眼仍容易誤認畫面真實存在。「看到包裝時根本不會先注意小字說明」、「感覺像是在暗示代言人已經有小孩」。

除了AI嬰兒形象引發爭議外，包裝上的「從單身喝到結婚」及「38年堅持」等標語同樣成為討論焦點。部分消費者認為標語具有情感共鳴，展現品牌陪伴成長的意象；但也有人質疑，「差點以為代言人喝了38年」、「看到『從單身喝到結婚』，還以為喝了就能找到另一半」。

對此，椰樹集團工作人員表示，包裝上的兩名孩童確實為AI生成，目前許多領域都已廣泛運用相關技術。「38年堅持」指的是產品發展歷史，而非代言人個人經歷；至於「從單身喝到結婚」，則是引用代言人曾公開說過的話語。

有律師認為，現行法律、AI專項法規角度分析，「AI生成內容不能脫離使用場景單獨合法化，AI能生成孩童圖像，但不能把AI孩童和真人拼接成虛假全家福用於產品營銷」。

椰樹椰汁新包裝現「明星抱AI娃」爭議。(取材自新黃河)
椰樹椰汁新包裝現「明星抱AI娃」爭議。(取材自新黃河)

精華 FAQ

  • 因包裝上印有明星夫妻抱著兩名嬰兒的全家福畫面，但嬰兒旁註明為AI生成，許多消費者第一眼誤以為代言人真的已有孩子。

  • 椰樹集團工作人員表示，包裝上的兩名孩童確實是AI生成，並稱相關技術已廣泛應用；至於標語內容，則是引用產品歷史與代言人說法。

  • 律師認為，AI生成內容不能脫離使用場景獨立合法化，若將AI孩童與真人拼接成虛假全家福用於產品行銷，可能涉及誤導消費者與法律風險。

上一則

香港漁農全面升級 「優鮮港品」7月領航 掃碼可溯源

下一則

相識3天領證 浙男婚後9天後喊離 紅娘：騙我退介紹費？

延伸閱讀

摔打、針扎、灌水…解壓玩具「娜塔莎」 撒下暴力種子？

摔打、針扎、灌水…解壓玩具「娜塔莎」 撒下暴力種子？
Costco這款經典冰淇淋充滿懷舊氣息 粉絲一次搬4盒

Costco這款經典冰淇淋充滿懷舊氣息 粉絲一次搬4盒
閒魚AI自動上架惹議 陝歷博「鎮館之寶」被標價880元

閒魚AI自動上架惹議 陝歷博「鎮館之寶」被標價880元
雪糕包裝印簡體字稱中國「大陸」惹議 雅方急發聲明道歉

雪糕包裝印簡體字稱中國「大陸」惹議 雅方急發聲明道歉

熱門新聞

一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

台積3奈米核心人物 辭日本終身職返中國 分析：北京贏了

2026-06-02 02:29

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應