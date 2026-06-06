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黑龍江小學生撿到「怪石」 鑑定後…竟是萬年古生物化石

中國新聞組／北京6日電
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小學生王思睿將撿到的化石上交肇源縣博物館。(取材自大慶晚報)
小學生王思睿將撿到的化石上交肇源縣博物館。(取材自大慶晚報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黑龍江大慶小學生在松花江邊撿到外形特殊怪石。
  • 重點二：她憑課堂知識判斷疑似化石，主動送交博物館鑑定。
  • 重點三：確認為約一萬年前原始牛椎骨化石，具科研價值。

黑龍江大慶市一名小學生日前在松花江邊撿到一塊外形特殊的「怪石」，她懷疑可能是古生物化石，隨即主動交給博物館。經專業鑑定後確認，這塊石頭竟是距今約1萬年的第四紀原始牛椎骨化石，具有極高科考價值。

大慶晚報報導，大慶市直屬機關五小學生王思睿日前與家人到肇源縣遊玩，行經松花江碼頭散步時，發現沙地中半埋著一塊外觀特殊的石頭。

王思睿表示，這塊石頭的紋理與光澤和一般江邊石頭明顯不同，因此小心將它挖出仔細觀察。憑藉課堂上學到的知識，她判斷這塊石頭很可能是古生物化石。

發現疑似化石後，王思睿沒有選擇收藏，而是立刻想到文物保護的重要性。她認為化石具有科研價值，不應私自留存，於是主動向家人提議將其捐交博物館，並獲得家人支持。

在家人陪同下，王思睿將石頭送往肇源縣博物館。經館長徐建國鑑定後確認，該石頭為距今約1萬年前的第四紀原始牛椎骨化石。

博物館指出，這件化石屬於珍貴自然遺產，是研究遠古生物演化及古環境變遷的重要實物資料，具有相當高的科學研究價值。

得知自己撿到的是珍貴化石後，王思睿與家人都感到十分欣慰。肇源縣博物館也特別致函學校表揚，肯定她在發現疑似文物後未私自收藏或處置，而是第一時間主動上交，展現良好的文物保護意識與社會責任感。

目前，王思睿的事蹟已被納入「青少年文化遺產保護先鋒」典型案例。

面對外界讚揚，王思睿謙虛表示：「我只是覺得這麼珍貴的東西不屬於我一個人，應該交給博物館，讓更多人看到、讓專家研究。以後如果再發現類似的化石，我還會這樣做。」

小學生王思睿撿到的化石。(取材自大慶晚報)
小學生王思睿撿到的化石。(取材自大慶晚報)

精華 FAQ

  • 她是在黑龍江大慶市肇源縣的松花江碼頭附近散步時，於沙地中發現半埋著的特殊石頭，因外觀與一般江邊石頭不同而引起注意。

  • 王思睿表示，石頭的紋理與光澤明顯不同於普通江邊石塊，且她憑課堂上學到的知識進行判斷，因此懷疑它可能是古生物化石。

  • 博物館確認它是距今約一萬年的第四紀原始牛椎骨化石，屬珍貴自然遺產，可用於研究遠古生物演化與古環境變遷，科學價值很高。

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