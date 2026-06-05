只要40秒…杭州男用AI寫歌月入十幾萬 分不出AI還是真人唱

「男子用AI寫歌月收入十幾萬」的話題衝上熱搜。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杭州男子靠AI快速寫歌，宣稱月收入可達十幾萬元。

杭州男子靠AI快速寫歌，宣稱月收入可達十幾萬元。 重點二： 創作者零樂理基礎也能產歌，但流程被包裝成低門檻高產出。

創作者零樂理基礎也能產歌，但流程被包裝成低門檻高產出。 重點三：業界質疑變現多靠刷量與課程銷售，恐擠壓真人音樂人。

近期在社交平台上，「男子用AI寫歌月收入十幾萬」的話題衝上熱搜，浙江杭州一名男子利用AI工具，僅憑一張圖片或一段簡短指令，在40秒內就能生成一首涵蓋流行、搖滾等多種曲風的完整歌曲，並宣稱「完全無法區分是AI唱的還是真人唱的」，揭開了AI內容供應鏈 的商業一角。

綜合中國藍新聞、頭部財經報導，這類AI音樂創作標榜極低成本與極速生產。創作者本身不具備專業音樂功底和樂理知識，主要通過提供創意靈感、提示詞或簡單哼唱，便由AI完成作詞、作曲、編曲乃至演唱的全流程。除了浙江這名月入十幾萬的男子外，成都程序員楊平此前也憑藉AI寫歌，在九個月內收入突破20萬元，其一人公司估值甚至達到數千萬元級別。

面對這股AI音樂浪潮，網友們的反應兩極。有人驚嘆「厲害了」，但更多網友對其商業模式提出質疑，紛紛留言「平台又開始騙韭菜」、「熱搜千萬條，反詐第一條，別信哈各位」，並尖銳地提問「這，怎麼賺的？買單付費客流在哪裡？」「所以這些歌拿去幹嘛，誰在聽？」

這份看似「零門檻、高產出」的好生意，其核心變現邏輯是將歌曲上傳至QQ音樂、網易雲等平台靠播放量分成，但這在業內引發了極大爭議。業內人士指出，中國音樂平台的創作者分成機制並不透明，單曲千次播放收益通常僅幾分錢到一兩毛錢，月入十幾萬意味著月播放量必須達到數千萬次。在Suno日均產出700萬首、全球每天新增15萬首AI音軌的極度內捲下，靠自然流量幾乎不可能，背後大概率涉及刷量灰產。

此外，AI音樂的品質與真實性也遭到質疑。專業評測指出，AI歌曲在真實聽感上與專業製作仍有明顯差距，普遍存在編曲結構單一、歌詞邏輯有硬傷等問題。「零基礎月入十幾萬」的敘事往往帶有強烈營銷色彩，其真實目的多是為了售賣AI課程或推廣軟體。同時，低成本量產的AI歌曲湧入流媒體平台，也引發了擠占真人原創音樂人榜單與版權收益、導致「劣幣驅逐良幣」的隱憂。

「男子用AI寫歌月收入十幾萬」的話題衝上熱搜。(取材自微博)