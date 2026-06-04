陝西男簽約買34樓 2年後交屋卻只蓋到32層 咋回事？

男子買房買到34層，收房時得知只建到32層；示意圖。（取材自經理人雜誌）

13年前簽下購房合同、等了兩年交屋，等來的卻是一棟「不存在的樓層」。陝西男子沈先生2017年接到交房通知時，趕到西安查看，才被告知整棟樓只蓋到32層，合同中約定的「34層3401」根本不存在；他申請退款、追討至今，首付款仍未拿回。

每日經濟新聞報導，沈先生回憶，2013年2月，他在西安市三橋街道「加貝花園」購買一套房屋，合同明確標註為「12幢B單元34層3401」，總價23萬餘元(約3.4萬美元)，並依約分期付款。當時開發商表示項目雖「五證不全」，但之後會補齊並可辦理房產證，他便先後支付定金與首筆房款後返回北京工作。此後項目建設進度緩慢，多次停工，原訂2015年交房也未能實現。

直到2017年夏天，沈先生接到開發商通知稱樓已封頂、可交房。他趕到現場才得知，該樓實際只建至32層，原本購買的34層房屋並不存在。對方提出兩種方案：一是退款，二是改為購買32層房源。沈先生表示願意改購，但數月後再聯繫時，被告知房源已無，只能轉為申請退款。

然而退款並未順利進行。「之後每隔兩三個月我就問一次，對方一直說沒有錢、再等等。」沈先生說，多次催討下，對方僅於2020年退還2萬元、2022年再退5萬元，之後便難以聯繫。

報導指出，此後沈先生透過仲裁及法院申請追討剩餘款項及利息，相關調解結果亦未履行，案件進入強制執行程序，但未能實際執行到位。至今，仍有部分款項未追回。

對於糾紛，開發商方面相關人員表示，項目原計畫建至34層，但因手續問題最終僅建到32層，「不是33層、34層不符合規畫，整棟樓都不符合規畫」，並稱公司目前經營困難，正計畫轉讓土地以解決資金問題，已與沈先生溝通希望其「再等幾個月」。

沈先生表示，從得知「 沒有房」至今，首付款本金都未能全部退還，更別說違約金和十幾年資金使用的利息了。