我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

陝西男簽約買34樓 2年後交屋卻只蓋到32層 咋回事？

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子買房買到34層，收房時得知只建到32層；示意圖。（取材自經理人雜誌）
男子買房買到34層，收房時得知只建到32層；示意圖。（取材自經理人雜誌）

13年前簽下購房合同、等了兩年交屋，等來的卻是一棟「不存在的樓層」。陝西男子沈先生2017年接到交房通知時，趕到西安查看，才被告知整棟樓只蓋到32層，合同中約定的「34層3401」根本不存在；他申請退款、追討至今，首付款仍未拿回。

每日經濟新聞報導，沈先生回憶，2013年2月，他在西安市三橋街道「加貝花園」購買一套房屋，合同明確標註為「12幢B單元34層3401」，總價23萬餘元(約3.4萬美元)，並依約分期付款。當時開發商表示項目雖「五證不全」，但之後會補齊並可辦理房產證，他便先後支付定金與首筆房款後返回北京工作。此後項目建設進度緩慢，多次停工，原訂2015年交房也未能實現。

直到2017年夏天，沈先生接到開發商通知稱樓已封頂、可交房。他趕到現場才得知，該樓實際只建至32層，原本購買的34層房屋並不存在。對方提出兩種方案：一是退款，二是改為購買32層房源。沈先生表示願意改購，但數月後再聯繫時，被告知房源已無，只能轉為申請退款。

然而退款並未順利進行。「之後每隔兩三個月我就問一次，對方一直說沒有錢、再等等。」沈先生說，多次催討下，對方僅於2020年退還2萬元、2022年再退5萬元，之後便難以聯繫。

報導指出，此後沈先生透過仲裁及法院申請追討剩餘款項及利息，相關調解結果亦未履行，案件進入強制執行程序，但未能實際執行到位。至今，仍有部分款項未追回。

對於糾紛，開發商方面相關人員表示，項目原計畫建至34層，但因手續問題最終僅建到32層，「不是33層、34層不符合規畫，整棟樓都不符合規畫」，並稱公司目前經營困難，正計畫轉讓土地以解決資金問題，已與沈先生溝通希望其「再等幾個月」。

沈先生表示，從得知「 沒有房」至今，首付款本金都未能全部退還，更別說違約金和十幾年資金使用的利息了。

上一則

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

下一則

全球首例／荔枝×龍眼生下「懷石」寶寶 甜度高、香氣濃

延伸閱讀

物業和房仲都說「沒人會管」 河北碧桂園小區處處違建

物業和房仲都說「沒人會管」 河北碧桂園小區處處違建
魯男結婚22年 發現2兒非親生…生父分別是堂哥、村支書

魯男結婚22年 發現2兒非親生…生父分別是堂哥、村支書
長島市新建案申請重分區 遇阻

長島市新建案申請重分區 遇阻
結婚22年兩兒子非親生 山東男要回房子遭兒毆打辱罵

結婚22年兩兒子非親生 山東男要回房子遭兒毆打辱罵

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）

「激光滅蚊神器」每秒射30隻 眾籌250萬美元 海外爆單

2026-05-28 06:30

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量