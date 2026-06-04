中國整治短劇「全是賣點」 侵權盜版、拜金炫富都禁了

中國近日大規模整治短劇。（取材自小紅書）

中國近年掀起微短劇熱潮，龐大流量也伴隨不少亂象。中國國家廣播電視總局3日宣布，自6月1日起啟動為期兩個月的專項治理行動，鎖定微短劇內容中的低俗化與侵權問題，將針對兒少不當內容、炫富拜金、擦邊色情及盜版侵權等八大類型展開整頓，引發外界關注。

根據官方公布內容，此次整治重點涵蓋「涉兒童有害內容」、「軟色情擦邊」、「拜金炫富」、「扭曲婚戀價值觀」、「封建迷信糟粕」、「暴力復仇情節」、「低俗誇張片名」以及「侵權盜版」等問題。主管機關表示，未來將加強平台監管機制，採取動態巡查與即時整改措施，要求相關業者發現問題後立即處理。

除了祭出整治措施外，官方也同步推動微短劇精品化發展，希望藉由「五個一批」創作工程，引導產業朝主流價值與優質內容轉型。規劃方向包括弘揚主流價值、呈現時代發展樣貌、展現地方文化特色、描繪民眾生活風貌，以及強化國際傳播、講述中國故事等面向。

微短劇市場近年快速擴張，甚至開始導入AI技術投入製作。根據陸媒統計，目前相關用戶規模已逼近7億人。不過，部分作品長期以豪門恩怨、霸道總裁、真假千金、逆襲爽劇等題材吸引觀眾，也因劇情誇張、價值觀爭議及抄襲問題屢遭批評。

消息曝光後，中國網友反應呈現兩極。有支持者認為，許多作品過度渲染財富與階級差異，甚至夾帶不當價值觀，確實有必要加強管理；也有人點名侵權問題最為嚴重，不僅未經授權使用歌曲，同一套劇本反覆翻拍的情況相當普遍。

但也有不少觀眾對整治內容感到哭笑不得，直言官方列出的項目幾乎都是短劇最受歡迎的元素，「禁的剛好都是愛看的」、「沒有霸總和炫富情節，短劇大概少掉大半內容」、「這樣以後還有什麼好追」，相關討論迅速在社群平台延燒。