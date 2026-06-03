GUCCI童裝打對折卻被收全款 年消費100萬元的VIP客戶不忍了

林先生買給女兒的連衣裙。（取材自黃金眼視頻）

原本是送給5歲女兒的兒童節驚喜，卻意外演變成一場消費爭議。浙江林先生近日反映，妻子與女兒的乾媽在杭州大廈GUCCI 專櫃購買一件兒童連衣裙作為「六一」兒童節禮物，事後卻發現該商品其實屬於門店促銷活動品項，可享5折優惠，但結帳時卻未被告知，導致多支付超過5000元人民幣(約738.9美元)。經協調後，門店同意退還1.12萬元差價，且顧客無需退貨。

揚子晚報報導，林先生近日與妻子、女兒乾媽帶著孩子前往杭州大廈B座GUCCI專櫃購物，為迎接「六一」兒童節，共購入3件服飾，總金額約1.9萬元，其中一件紅色兒童連衣裙作為送給女兒的節日禮物。

林先生指出，妻子與乾媽均為杭州大廈高級會員，其中妻子為藍鑽會員，乾媽為粉鑽會員，年消費額分別需達100萬元及30萬元。

回家後妻子查看訊息時發現，早在5月21日，專櫃銷售人員曾推送會員促銷通知，其中包含部分商品可享5折優惠，而此次購買的童裝正屬於活動範圍。

林先生質疑，結帳時未被告知折扣，「如果我們自己沒有發現，是不是就要白白承擔這筆差價？」事件曝光後，門店初步回應為系統未顯示折扣，願退差價並贈送禮品，但林先生認為對方誠意不足，雙方協商未果。

報導指出，在消費者協會介入下，門店同意退還1.12萬元差價，商品無需退回，相關損失由門店承擔。此前求情有被開除風險的涉事銷售人員也不會因此受影響。

對此，不少網友直言「真不是差你那5000塊錢」、「他是有錢，但不是冤大頭」、「把別人智商按在地上摩擦，所以硬剛到底」。

林太太事後發現購買的衣服有折扣，但店家未告知。（取材自黃金眼視頻）