提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

在上海舉辦的「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」剛落幕，有一名張女士（化名）比賽後想找自己的照片，卻看到另一名女選手上身隱私照被直播上網，還吸引萬人觀看。張女士連忙聯絡工作人員，但對方責怪她「把事情鬧大」，問題照片至少存在了一個多小時才被刪除。事後主辦單位稱由於參賽選手過多，攝影師無法一一篩選再上傳，對此事表示抱歉，但網友不領情，痛批「離譜」。

綜合東方網等媒體報導，張女士表示，她在泳渡挑戰賽結束後瀏覽賽事照片時，發現一張涉及女選手上身隱私部位外露的照片，被上傳至線上直播平台，當時觀看人數接近萬人。她在發現照片後，第一時間向活動工作人員反映情況，希望盡快刪除相關內容。

但張女士她表示，工作人員當時並未立即處理，還質疑她「把事情鬧大了」。她稱，從發現問題到照片被刪除，期間至少經過一個多小時。

賽事承辦方上海大鐵體育文化發展有限公司工作人員稱，接獲提醒後已將相關照片刪除，並對事件表示歉意。工作人員解釋，由於參賽人數眾多，現場攝影師拍攝的照片數量龐大，未能在上傳前逐一完成篩選，因此出現疏漏。

承辦方表示，相關照片並非刻意公開，而是在大量賽事影像上傳過程中，未及時發現涉及隱私內容。對於照片未能即時下架，以及造成參賽者困擾，工作人員表示歉意。

然而，部分網友對主辦單位的道歉不埋單，有人質疑：「選手的衣服因為上面進水導致衣服滑落，而且確定了這照片就是攝影師拍的，但是很奇妙的是其他照片都有署名 就這幾張沒署名，真的不是故意的嗎？」還有人直言：「近萬人圍觀、曝光一小時才刪，提醒維權還被指責小題大做，承辦方一句「人太多篩不過來」就想草草了事，實在離譜。」

據了解，「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」為公開水域游泳活動，現場設有攝影與線上影像展示機制，供參賽者與觀眾瀏覽比賽畫面。此次事件發生後，也引發網友質疑活動現場在影像審核與隱私保護方面是否存在不足。