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山姆在濟南、青島開業被大量「偷吃偷喝」 網建議1招阻止

中國新聞組／北京24日電
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多名網友發視頻稱，在新開業的濟南山姆和青島山姆店內發現，有被食用過的熟食、飲料等...
多名網友發視頻稱，在新開業的濟南山姆和青島山姆店內發現，有被食用過的熟食、飲料等商品被丟棄在購物區，疑似有人直接在店內將食品吃掉。（取材自半島晨報）

山姆會員商店濟南、青島門市日前同步開業後，因賣場內接連出現疑似「偷吃偷喝」情況引發關注。多名網友拍到，熟食、飲料等商品在未結帳前即被食用，空盒、骨頭與空瓶則被隨手丟棄在貨架區。事件在網路發酵後，山姆客服表示已接獲反映，並稱相關情況「近期出現很多」，公司已介入調查。由於山東是考公大省，有網友表示貼出「偷吃影響考公」的警示標語，一定可遏阻亂象。

▲ 影片來源：youtube平台＠子涵tv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據極目新聞報導，有網友在青島山姆店內發現，礦泉水貨架上放著吃剩的雞骨頭、用過的紙巾與手套；另有影片顯示，濟南與青島門市內都出現被食用過的熟食與飲料。一段定位於青島山姆的影片中，擺放「高湯鮑汁鮑魚干貝粽」的貨架上，出現冷藏區飲料，其中一瓶已被取走，另一瓶則為空瓶。

發文網友西女士表示，自己是在5月15日開業當天目睹相關情況，後續工作人員向她解釋，由於現場人流過多，「管理不過來」，承認存在疏忽。

報導指出，相關影片曝光後，引發網友討論。部分人認為，有顧客直接在店內食用商品並隨意丟棄包裝，「像是在山姆吃自助餐」；也有人認為，影片內容可能存在誇大，不宜因此對整體消費者貼標籤。有網友指出，這類行為雖然金額不高，但仍屬偷盜，不是光彩的事；也有人調侃，若在賣場牆上標示「偷吃影響考公」，或許能起到提醒作用，認為在考公氛圍濃厚的地區，民眾未必願意冒風險做出相關行為。

被食用過的熟食、飲料等商品被丟棄在購物區，圖為網友發帖截圖。 （視頻截圖）
被食用過的熟食、飲料等商品被丟棄在購物區，圖為網友發帖截圖。 （視頻截圖）

濟南山姆客服21日回應稱，已注意到相關問題，「最近出現了好多，領導現在很重視」，目前正在調查，後續會有處理措施。青島山姆客服則表示，已將情況記錄並轉交相關部門核實。山姆會員商店總客服也稱，會進一步跟進處理。

據報導，山姆此次在濟南與青島同步開店，是進入中國市場30年來首次「雙店同開」，全國門市總數增至67家。開業後兩店人潮湧入，濟南門市一度限流2000人，部分顧客排隊兩小時入場；青島店則以進口生鮮、熱門商品與山東特產吸引大量消費者。

除門市熱潮外，多地還出現往返山姆的專線巴士。據報導，山東多家客運公司已開通日照、濟寧、濱州等地往返濟南或青島山姆的直達車。日照運總集團表示，日照往返青島山姆專線單程票價59元人民幣（約8.6美元），首班車已滿座；濟寧交運則稱，往返濟南山姆專線每周固定發車，「第一班全坐滿了」。

報導提到，山姆門市也上架日照綠茶、金鄉大蒜、黃島藍莓等山東特色商品，推動地方產品進入全國供應鏈體系。

圖為業者公告暫停試吃。 （視頻截圖）
圖為業者公告暫停試吃。 （視頻截圖）

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