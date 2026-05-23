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網傳饅頭吃出「碳水臉」 人民日報指「偽概念」 營養師這樣說

中國新聞組／北京23日電
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社交媒體平台有關「碳水臉」話題的討論。（取材自人民日報）
社交媒體平台有關「碳水臉」話題的討論。（取材自人民日報）

「碳水臉」一詞近日在中國社群平台持續引發討論，不少短影音以「每天吃饅頭吃出碳水臉」、「終於擺脫廉價感」等說法，將米飯、麵條、饅頭等主食與外貌、身材及自律程度連結，也有商家藉此推銷抗糖丸、代餐粉與減脂課程。營養師則表示，「臉大」、「浮腫」與碳水化合物之間並無直接因果關係，並提醒民眾不宜盲目戒斷主食。

新京報報導，近年「碳水臉」一詞在短影音平台快速流傳，有主播捏著自己臉頰表示「這就是每天吃饅頭吃的」，也有人曬出戒斷主食後的下頜線，稱「終於擺脫了廉價感」。部分網友則將米飯、麵食等主食與「肥胖」、「醜陋」、「不自律」等標籤連結，相關話題也帶動抗糖產品、代餐粉及減脂課程等商品銷售。

「中國居民膳食指南（2022）」建議，碳水化合物提供的能量應占每日總能量的50%至65%。報導提到，碳水化合物屬於人體三大能量營養素之一，高品質碳水包括全穀物、薯類、豆類及部分澱粉類蔬菜、水果等；而油炸食品、糕點、含糖飲料等則被歸類為低品質碳水。

報導也引述營養師說法指出，精製米麵雖然升糖指數較高，但因較容易消化，對腸胃功能較弱者負擔較小，若完全以粗糧、薯類及雜豆類取代主食，可能導致腹脹、腹痛等情況，因此建議採取粗細搭配方式攝取。

人民日報則提到，「碳水臉」相關內容表面談論健康，實際上逐漸演變成對外貌的標籤化評價。部分內容創作者利用民眾對健康與外貌的關注，以「你的臉出賣了你吃的碳水」等話術吸引流量，再進一步推銷抗糖產品、輕食套餐與減脂服務。事實上，所謂「碳水臉」，從始至終就是一個被生造出來的偽概念。

另據人民日報健康客戶端報導，北京電力醫院營養科主任營養師崔軍表示，「把面部狀態簡單地歸咎於碳水化合物，是給主食扣了一頂不該戴的帽子。」他指出，人的面部輪廓主要受骨骼、肌肉、脂肪分布、年齡及激素等因素影響，「臉大」與「吃碳水」之間並無直接因果關係。

崔軍表示，碳水化合物是人體主要能量來源，大腦日常所需熱量也主要依靠葡萄糖供應，若長期攝取不足，可能出現思維遲鈍、精力下降等情況。他建議民眾每日應攝取穀類食物200至300克，並搭配全穀物、雜豆類及薯類，同時避免以代餐粉完全取代天然主食。

社交媒體平台有關「碳水臉」話題的討論。（視頻截圖）
社交媒體平台有關「碳水臉」話題的討論。（視頻截圖）

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