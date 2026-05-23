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參加小孩畢典得買150元門票 廣州1幼兒園家長怨「憋屈」

中國新聞組／北京23日電
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廣州一所幼兒園近日因畢業典禮收取門票費引發家長討論。（取材自極目新聞）
廣州一所幼兒園近日因畢業典禮收取門票費引發家長討論。（取材自極目新聞）

廣州一所幼兒園近日因畢業典禮收取門票費，引發家長討論。有家長反映，園方通知將於7月在飯店舉辦畢業典禮，每組家庭（一大一小）須支付150元（人民幣，下同）門票費，若增加一名成人則再收50元。該家長表示，「合著我們去看自己娃畢業演出還要花錢買票？這錢花得也太憋屈了。」

據極目新聞報導，廣州越秀區一所普惠性民辦幼兒園家長表示，班主任早在4月初就通知，畢業典禮將改在校外場地舉辦。5月19日，家長群再發布通知，要求參加活動的家庭繳納門票費。

通知顯示，幼兒園將於2026年7月19日在華泰賓館三樓演播廳舉辦全園幼兒文藝匯演暨大班畢業典禮，採憑票入場，每組家庭收費150元，限一大一小入場，若增加一名成人則需另付50元。

該名家長表示，學校在決定租借外部場地前，未向家長徵詢意見，也沒有進行問卷調查。她指出，許多孩子只是參加集體合唱，家長卻還需另外購票入場，因此感到不滿。

幼兒園工作人員回應，此次活動因全園共有700多名幼童，校內室內場地不足，加上過去曾有家長反映操場活動天氣過熱，因此才決定租借外部場館舉辦。

對於收費是否合規，廣州市越秀區教育局表示，若屬強制收費可能涉及違規，若為自願參加則需視具體情況認定，目前已表示將派員調查。

教育局

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