7旬婦沉迷直播打賞 半年花330萬 十幾元水電費都付不出

70歲江阿婆沉迷網絡直播打賞，半年累計花費超過330萬人民幣。（取材自看看新聞）

70歲江阿婆沉迷網絡直播打賞，半年累計花費超過330萬（人民幣，下同），不僅用掉自己退休金 ，也花光兒子多年交由她保管的工資與獎金存款，家中一度連十幾元水電費都難以支付。其子王先生表示，母親在直播間氣氛帶動下不斷刷禮物，「主播贏了，整個家庭卻輸了」。目前家屬已向平台投訴並報警，平台稱已介入調查。

看看新聞報導，王先生表示，母親原本一向節儉，半年前開始接觸直播平台後，逐漸沉迷打賞。她主要打賞兩名約30歲的男性主播，其中一名跳舞主播獲得約280萬，另一名唱歌主播則收到50多萬。

江阿婆表示，自己特別喜歡看主播之間進行PK，不希望支持的主播輸掉，因此不斷刷送高價虛擬禮物。她透露，在直播間管理員帶動下，從原本的小額打賞逐漸增加，「旁邊管理員喊團結一心打倒他們，我就像『衝頭』一樣，最貴的『桃花島』3000元一個，一次就刷三、四個。」她稱，僅今年2月單月就花費94萬。

報導指出，王先生長期在外地工作，直到發現存款異常後才得知情況。他表示，母親起初未意識到問題嚴重，甚至曾打算等退休金入帳後繼續打賞。後來在家人勸說下，她嘗試聯絡主播希望追回款項，但對方僅冷漠回應一句「我們好好相處，細水長流」，之後便失去聯繫。