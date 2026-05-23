我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民新規大轉變 須回母國申請綠卡 來美難度升級

紐約市反酒駕 國殤日長周末、世界盃嚴格取締

7旬婦沉迷直播打賞 半年花330萬 十幾元水電費都付不出

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
70歲江阿婆沉迷網絡直播打賞，半年累計花費超過330萬人民幣。（取材自看看新聞）
70歲江阿婆沉迷網絡直播打賞，半年累計花費超過330萬人民幣。（取材自看看新聞）

70歲江阿婆沉迷網絡直播打賞，半年累計花費超過330萬（人民幣，下同），不僅用掉自己退休金，也花光兒子多年交由她保管的工資與獎金存款，家中一度連十幾元水電費都難以支付。其子王先生表示，母親在直播間氣氛帶動下不斷刷禮物，「主播贏了，整個家庭卻輸了」。目前家屬已向平台投訴並報警，平台稱已介入調查。

看看新聞報導，王先生表示，母親原本一向節儉，半年前開始接觸直播平台後，逐漸沉迷打賞。她主要打賞兩名約30歲的男性主播，其中一名跳舞主播獲得約280萬，另一名唱歌主播則收到50多萬。

江阿婆表示，自己特別喜歡看主播之間進行PK，不希望支持的主播輸掉，因此不斷刷送高價虛擬禮物。她透露，在直播間管理員帶動下，從原本的小額打賞逐漸增加，「旁邊管理員喊團結一心打倒他們，我就像『衝頭』一樣，最貴的『桃花島』3000元一個，一次就刷三、四個。」她稱，僅今年2月單月就花費94萬。

報導指出，王先生長期在外地工作，直到發現存款異常後才得知情況。他表示，母親起初未意識到問題嚴重，甚至曾打算等退休金入帳後繼續打賞。後來在家人勸說下，她嘗試聯絡主播希望追回款項，但對方僅冷漠回應一句「我們好好相處，細水長流」，之後便失去聯繫。

退休金

上一則

山西煤礦瓦斯爆炸釀90死 主因為吸入有毒氣體

下一則

無錫惠山國家公園用無主墓碑鋪路 網友驚嚇：太毛了誰敢踩

延伸閱讀

北京夫妻打賞主播650萬 「甩鍋」孩子求退款 法院打臉

北京夫妻打賞主播650萬 「甩鍋」孩子求退款 法院打臉
「小馬雲」成年後直播首秀 紅髮+耳釘 全程只說1句話

「小馬雲」成年後直播首秀 紅髮+耳釘 全程只說1句話
武漢公職男瞞婚史 騙女主播170萬買19金條「根本詐騙」

武漢公職男瞞婚史 騙女主播170萬買19金條「根本詐騙」
18萬元買「二次元」畫稿 13歲女花光父親多年積蓄

18萬元買「二次元」畫稿 13歲女花光父親多年積蓄

熱門新聞

美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年
美海軍部稱「對台軍售暫緩」中國外交部發聲了

美海軍部稱「對台軍售暫緩」中國外交部發聲了
國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約