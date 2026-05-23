中國「小普查」 人口首度負成長 高學歷續增「人口質量紅利」顯著

國家統計局22日發布2025年全國1%人口抽樣調查主要數據公報。圖為5月1日，前往福州火車站候車廳候車的民眾。(中新社)

中國國家統計局22日發布「2025年全國1%人口抽樣調查」結果，與2020年第七次人口普查 相比，人口五年間減少632萬8724人，為官方發布人口數據以來首度負成長，並呈現少子化與老齡化加速趨勢，男性人口仍比女性多近2900萬人；不過高學歷人口持續增長，大學（指大專及以上）文化程度的人口為2億7233萬人，而十年前的抽樣調查此數字僅為1億7093萬人，學者指出這顯示中國「人口質量紅利」顯著，將為經濟轉型與智能康養產業帶來新機遇。

國務院 2010年頒布的「全國人口普查條例」規定，人口普查每10年進行一次，位數逢0的年份為普查年度，在兩次人口普查之間開展一次較大規模的人口調查，也就是1%人口抽樣調查，又稱為「小普查」。今次國家統計局發布的即為「小普查」，數據均為根據調查數據推算的2025年11月1日零時數據。全國樣本量為2052萬人，占全國人口的1.46%。

數據顯示，2025年中國全國人口為14億545萬人，比2020年的14億1177萬8724人減少逾632萬人。官方指出，中國人口自2022年起逐年減少。在年齡結構方面，0至14歲人口為2億1436萬人（占15.25%），較2020年（占17.95%）明顯下滑；60歲及以上人口則增至3億2122萬人（占22.86%），其中65歲及以上人口達2億2309萬人（占15.87%），相較2020年的13.50%大幅上升，若對比2015年，10年間60歲以上人口增長了近1億人。

商務部研究院研究員周密表示，人口老齡化持續加深是長期社會發展趨勢，雖然這加大了社會保障體系的壓力，但也隨著醫療與養老體系的完善，為養老服務、智能康養等新興市場開闢了全新的發展空間。

受過去一胎化政策影響，中國男女比例失衡問題雖略有改善，但2025年男性人口仍有7億1722萬人（占51.03%），女性為6億8823萬人（占48.97%），男性比女性多了2899萬人。

此外，中國家庭戶數增至5億1465萬戶，但家庭戶人口減少，平均每戶僅2.52人，較2020年的2.62人、2015年的3.10人持續縮小。周密分析，這反映出當代居民生活與居住模式深刻轉變，民眾更追求獨立生活空間與個性化生活方式。

儘管15至59歲的主力勞動力人數在下降，但中國人口教育程度顯著提升。2025年大專及以上學歷人口達2億7233萬人，較2020年的2億1836萬人及2015年的1億7093萬人大幅增長。

周密強調，國民受教育水平提升，顯示「人口質量紅利」顯著。高素質的人口結構為中國經濟社會轉型升級築牢了人才根基，能更好適配未來技術迭代與產業升級的需求，有效緩衝外部環境波動，為經濟高質量發展提供持續支撐。

其餘數據方面，中國人口持續向城鎮集中，城鎮居住人口占67.74%，較2020年提升；而流動人口則為3億5788萬人，比2020年略減。