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山姆店變自助餐？骨頭渣、空瓶現貨架 網籲約束「薅羊毛」

中國新聞組／北京23日電
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多名網友爆料稱，在新開業的濟南山姆和青島山姆店購物區，出現被食用過的熟食、飲料等...
多名網友爆料稱，在新開業的濟南山姆和青島山姆店購物區，出現被食用過的熟食、飲料等，疑似有人直接在店內將食品吃掉。(取材自北京商報)

近日，多名網友爆料稱，在新開業的濟南山姆和青島山姆店購物區，出現被食用過的熟食、飲料等，疑似有人直接在店內將食品吃掉，相關圖片、視頻引發熱議，不少網友質疑這類不文明的消費現象，形容有人「像是在山姆吃起了自助餐」，並呼籲品牌方在門店激增的同時，應約束顧客的「薅羊毛」行為。

北京商報報導，有網友發文稱，在青島山姆店內，售賣礦泉水的貨架上有一盒吃剩的雞骨頭和使用過的紙巾手套。該網友質疑：「沒到結帳區可以這樣吃？」該網友進一步表示，「後續工作人員和我說是人太多了，管理不過來，的確存在疏忽」。

另有網友上傳的視頻顯示，在濟南山姆、青島山姆銷售區內，出現被隨意丟棄、不屬於該區域的熟食和飲料，且有明顯被人食用過的痕跡，如一盒熟食只剩下骨頭。網友定位地址為青島山姆的視頻顯示，一處擺放「高湯鮑汁鮑魚干貝粽」的貨架上，出現本該擺放在冷藏飲料區的一提八瓶的飲料，其中一瓶已被取走，另一瓶已經空瓶。

相關視頻迅速引發網友熱議，不少人認為，這表明有人在店內直接食用商品，並將空包裝隨手丟棄，「像是在山姆吃起了自助餐」。

針對此現象，山姆客服22日回應表示，相關情況會進行記錄，也會反饋給相關部門。

回顧這兩家被指出現管理疏忽的門店，均成立於2026年5月。商超公示信息顯示，濟南山姆會員商店坐落於歷下區花園東路，門店規畫面積規模較大；青島山姆會員商店則選址市北區，兩店均涵蓋生鮮、食品、日用百貨等常規區域。由於兩家門店開業期間的客流持續處於高位，多款網紅熟食、飲品受到追捧，開業初期的日常接待客流量顯著高於常規時段水平，因而衍生出管理漏洞。

隨著越來越多的新店開業，不少消費者認為，門店客流量激增之下，進一步完善管理手段，適度約束顧客「薅羊毛」行為，有助於山姆持續提升購物體驗。例如，可考慮在試吃區增設回收桶並配備引導員，對頻繁取用試吃品卻未購物的顧客進行友善提醒；同時優化會員積分規則，將試吃體驗與消費行為適度掛鉤，既保障會員權益，又強化責任意識。

多名網友爆料稱，在新開業的濟南山姆和青島山姆店購物區，出現被食用過的熟食、飲料等...
多名網友爆料稱，在新開業的濟南山姆和青島山姆店購物區，出現被食用過的熟食、飲料等，疑似有人直接在店內將食品吃掉。(取材自北京商報)

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