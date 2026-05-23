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中國「霍爾的移動城堡」沒了 貴州男8年心血遭當局3小時強拆

中國新聞組╱北京23日電
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貴州男子耗時多年將平房祖厝改建為10層樓高、酷似宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」。(...
貴州男子耗時多年將平房祖厝改建為10層樓高、酷似宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」。(取材自新周刊)

貴州男子耗時多年將平房祖厝改建為10層樓高、酷似宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」中的那座奇幻建築，不過當局判定該建築違反拆遷令和建築法規，近日強制拆除平房以上樓層。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這棟外型奇特的金字塔型建築屢次違反拆遷令和建築法規，它曾是當地熱門觀光景點。

陳天明耗時近八年、前後花費人民幣20萬元（約2.9萬美元），將前人留下的石砌平房改建為樣貌奇特的建築，上頭堆疊搖搖欲墜的樓梯、陽台和各式增建物，不禁使媒體和遊客聯想到日本動畫導演宮崎駿筆下的奇幻創作。

43歲的陳天明表示，當地政府20日當天只花三個小時就把平房以上樓層全數拆除。陳天明拍攝的影片顯示，如今這棟建築的大部分結構不復存在，只見建材散落四周。

貴州省政府多年來揚言拆除這座以竹編鷹架支撐的多層樓建築，稱該建物缺乏合格建照，更暗藏危險。陳天明表示：「我不覺得可惜，因為無濟於事，也不怪自己沒能守住它，只能說推動拆除的力量實在太強大。」

貴州省興義市地方政府2018年徵收陳天明和其他居民的部分房舍，原先規劃在這個以壯麗梯田和奇峰異景聞名的地區興建度假村賺觀光財。但陳天明拒絕離開，在當局停止旅遊開發後，他反而把家中平房愈蓋愈高。

2024年8月，他興建的奇特住宅被政府認定違章建築，當局下令五天內拆除平房以外的所有建物結構。陳天明不服、稱這是「違法決定」，多次向當地政府及法院陳情。

陳天明今年5月18日接獲興義市綜合行政執法局最後通牒，命他20日上午9時前搬離「違章建築」及配合當局強制拆除建物，還警告說阻撓當局工作後果自負。

陳天明說，20日清晨約十幾名當地執法及公安部門人員到他家帶走他和父母，並沒收他的手機，他被帶到當地政府辦公室後，看到還有幾十個人在他家周圍，他在辦公室待到深夜才獲准離開。

陳天明在建物遭拆除後隔天表示，「我仍想捍衛自身權益」，他正在尋求法律協助，希望使官方認定這次拆除是違法舉措。

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