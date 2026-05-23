無錫惠山國家公園用無主墓碑鋪路 網友驚嚇：太毛了誰敢踩

惠山國家森林公園內的墓碑台階。(取材自新京報)

有網友反映，近日去無錫惠山國家森林公園遊玩時，行至北坡登山線白雲觀附近，發現部分台階由裁切的老墓碑鋪就而成，上面刻有「先父」「賢妻」等漢字；該網友認為，這對亡人和家屬不尊敬，也對遊客造成不良心理影響。該森林公園工作人員表示，石門路多年前由龍海寺和白雲觀集資修建，當時就地取材使用附近的無主墓碑，「北坡這邊有很多私墓，有的可追溯到清代」。

新京報報導，惠山國家森林公園相關工作人員表示，惠山北坡的半山腰至山腳，遍布墓葬區。2005年，無錫當地啟動殯葬整治工作，惠山北坡的私墓區也在整治範圍內，一些大墓碑和水泥結構被拆除，替換為小墓碑。拆除過程中，有無主墓碑被裁切用作石板路材料，「我們分析，舊時的許多墓碑正面比背面光滑，所以當時修路的人就將正面的碑片朝上用來鋪路了」。

對此，上述網友表示，即便是就地取材，也應當有補救措施，把有字的一面朝下，或進行遮蔽處理，而不是將墓碑字跡裸露在外。畫面曝光後迅速在網路瘋傳，不少人看了直呼「太毛了」、「根本不敢踩」，「不只是對亡者與家屬不尊重，也會讓遊客產生很大的心理負擔」，也有人怒批，「這不是環保再利用，是踩著墓碑爬山」。

公開資料顯示，江蘇惠山國家森林公園位於江蘇省無錫市西側，距市中心3000米。惠山最高峰海拔328.98米，有「江南第一山」的美譽。1993年5月，江蘇惠山國家森林公園經原國家林業局批准，成為國家級森林公園。