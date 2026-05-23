我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市反酒駕 國殤日長周末、世界盃嚴格取締

紐約客談／法拉盛僅提供義語翻譯 時空錯亂

時隔數年更壯了...全球唯一野生白色大熊貓再度「出鏡」

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年3月，白色大熊貓獨自穿梭於山林。（取材自成都日報／四川臥龍自然保護區供...
2026年3月，白色大熊貓獨自穿梭於山林。（取材自成都日報／四川臥龍自然保護區供圖）

5月22日，大熊貓國家公園臥龍片區公布全球唯一野生白色大熊貓近3年的野外活動珍貴影像。鏡頭中，白色大熊貓獨自穿梭於雪地、密林、竹海之間巡視領地。相較2019年首次發現時的幼體模樣，如今這隻壯年的白色大熊貓體態健碩、行動自如，推算目前9歲左右，早已自立「門戶」了。該影像記錄為罕見白化野生大熊貓生態研究補充了寶貴野外動態資料。

據成都日報報導，影像時間跨度為2024至2026年，採集於大熊貓國家公園臥龍片區海拔2450米至2670米的原始林區，畫面清晰完整、場景信息豐富。白色大熊貓步履穩健、狀態從容，不時駐足覓食、緩步巡視領地，看來野外適應能力、生存狀態俱佳。

2026年3月，白色大熊貓獨自穿梭於山林。（取材自成都日報／四川臥龍自然保護區供...
2026年3月，白色大熊貓獨自穿梭於山林。（取材自成都日報／四川臥龍自然保護區供圖）

2019年5月25日四川臥龍國家級自然保護區管理局首次對外發布了這隻白色大熊貓的照片，它毛髮通體呈白色、爪子也為白色，眼睛為紅色，正穿過原始落葉闊葉林。據專家分析，根據照片上這些外部特徵，可以判斷該熊貓是一隻白化個體。從體形判斷，這是一隻亞成體熊貓，年齡大概在1至2歲。

為了長期跟蹤研究這隻白色大熊貓，四川臥龍自然保護區管理局專門設立了白色大熊貓保護研究項目，對白色大熊貓發現地15平方公里的區域進行了網格化紅外相機布控。連續多年追蹤其個體行為、活動軌跡、成長規律及其所在區域野生大熊貓種群動態，多次捕捉到其林間活動、野外自主生存的珍貴畫面，逐步補齊白化大熊貓這一特殊個體的野外生長數據鏈條。

四川臥龍自然保護區白色大熊貓保護研究項目執行人譚迎春表示，從紅外相機拍攝到的影像判斷，這隻白色大熊貓體格壯實，成年後四肢的毛髮顯出淡淡的金棕色，每段記錄中這隻白色大熊貓都是單獨活動。野生環境中健康成長、長期穩定存活的白化大熊貓彌足珍貴，是該區域野生動物基因多樣性的生動縮影。

上一則

妙齡女一身腥味 海關掀裙...裡面竟藏58隻活烏龜

下一則

山西煤礦瓦斯爆炸釀90死 主因為吸入有毒氣體

延伸閱讀

看熊貓

看熊貓
網購2000元熊貓擺件放門口 成都店主為何被索賠10萬？

網購2000元熊貓擺件放門口 成都店主為何被索賠10萬？
舊金山動物園 獲市府850萬元紓困貸款

舊金山動物園 獲市府850萬元紓困貸款
抑鬱了…南京紅山動物園猩猩多次落淚 網：動物園為何存在

抑鬱了…南京紅山動物園猩猩多次落淚 網：動物園為何存在

熱門新聞

美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關
川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年