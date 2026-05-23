時隔數年更壯了...全球唯一野生白色大熊貓再度「出鏡」

2026年3月，白色大熊貓獨自穿梭於山林。（取材自成都日報／四川臥龍自然保護區供圖）

5月22日，大熊貓國家公園臥龍片區公布全球唯一野生白色大熊貓近3年的野外活動珍貴影像。鏡頭中，白色大熊貓獨自穿梭於雪地、密林、竹海之間巡視領地。相較2019年首次發現時的幼體模樣，如今這隻壯年的白色大熊貓體態健碩、行動自如，推算目前9歲左右，早已自立「門戶」了。該影像記錄為罕見白化野生大熊貓生態研究補充了寶貴野外動態資料。

據成都日報報導，影像時間跨度為2024至2026年，採集於大熊貓國家公園臥龍片區海拔2450米至2670米的原始林區，畫面清晰完整、場景信息豐富。白色大熊貓步履穩健、狀態從容，不時駐足覓食、緩步巡視領地，看來野外適應能力、生存狀態俱佳。

2026年3月，白色大熊貓獨自穿梭於山林。（取材自成都日報／四川臥龍自然保護區供圖）

2019年5月25日四川臥龍國家級自然保護區管理局首次對外發布了這隻白色大熊貓的照片，它毛髮通體呈白色、爪子也為白色，眼睛為紅色，正穿過原始落葉闊葉林。據專家分析，根據照片上這些外部特徵，可以判斷該熊貓是一隻白化個體。從體形判斷，這是一隻亞成體熊貓，年齡大概在1至2歲。

為了長期跟蹤研究這隻白色大熊貓，四川臥龍自然保護區管理局專門設立了白色大熊貓保護研究項目，對白色大熊貓發現地15平方公里的區域進行了網格化紅外相機布控。連續多年追蹤其個體行為、活動軌跡、成長規律及其所在區域野生大熊貓種群動態，多次捕捉到其林間活動、野外自主生存的珍貴畫面，逐步補齊白化大熊貓這一特殊個體的野外生長數據鏈條。

四川臥龍自然保護區白色大熊貓保護研究項目執行人譚迎春表示，從紅外相機拍攝到的影像判斷，這隻白色大熊貓體格壯實，成年後四肢的毛髮顯出淡淡的金棕色，每段記錄中這隻白色大熊貓都是單獨活動。野生環境中健康成長、長期穩定存活的白化大熊貓彌足珍貴，是該區域野生動物基因多樣性的生動縮影。