寶寶腳丫吻不得？河北姥姥不聽勸硬親 嘴唇腫如香腸

寶寶的小腳丫看似乾淨，其實可能暗藏細菌；示意圖。(取材自正北方網)

河北近日發生一起因親吻嬰兒腳丫導致唇部腫脹就醫的事件引發關注。一名女子不聽勸非要親寶寶的腳，之後嘴唇出現明顯紅腫，被形容「腫得像香腸」，經就醫後被認為與腳部細菌或真菌感染引發的接觸性皮炎有關。

▲ 影片來源：YouTube＠D_NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，視頻發布者表示，嘴唇紅腫者為孩子姥姥，家中已排除其他傳染可能，且當事人此前多次親吻嬰兒腳丫，此次症狀較為嚴重，之後已就醫治療，唇部已消腫。

新聞一出，網友調侃「親出了新高度」，但更多家長開始後怕——原來「寶寶腳丫乾淨」的認知，竟然是個誤區。

醫師指出，嬰幼兒腳部汗腺發達、易出汗，在潮濕環境下容易滋生細菌或真菌，存在感染風險。成年人唇部黏膜較為脆弱，接觸後可能誘發接觸性唇炎或過敏反應，出現紅腫、瘙癢等症狀，因此提醒家長在親密接觸時需注意衛生。

另有皮膚科醫師表示，人體皮膚本身存在菌群，嬰兒腳部亦有大量微生物，若直接親吻，容易引發交叉感染或過敏反應；同時嬰兒汗液中的成分也可能成為刺激源。醫師提醒，日常應避免用嘴直接親吻嬰兒手腳、口鼻等部位，以降低感染風險。

相關專家指出，嬰幼兒因新陳代謝旺盛、局部易潮濕，若清潔與乾燥不足，容易成為細菌與真菌滋生環境。專家也建議，嬰兒衣物應與成人分開清洗並保持乾燥，家長接觸嬰兒前應注意手部衛生，以降低風險。

此外，有健康管理師指出，類似事件反映部分家庭在嬰幼兒照護衛生上仍存在認知誤區，例如忽略鞋襪清潔、乾燥與日常消毒等細節。他並提醒，親吻嬰兒手腳等行為可能增加感染風險，「愛應建立在安全與科學之上」。

河北一名姥姥因親吻嬰兒腳丫導致唇部腫脹。(視頻截圖)