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河南網紅「歪脖子松」遭盜挖後離奇回家…可能活不了

中國新聞組／北京22日電
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被種回去的「歪脖子松」。（新京報視頻截圖）
被種回去的「歪脖子松」。（新京報視頻截圖）

河南輝縣有一棵「歪脖子松」，是行山人士的必經打卡「網紅樹」，近日竟傳出「歪脖子松」疑似遭盜挖。消息傳出後引來全網關注，兩天後，「歪脖子松」悄悄被種回原位，但主根系被砍斷，能否存活尚不明確，也讓不少人擔心「百年松樹標誌沒了」。

綜合新京報、網易號「徐醇老表哥」報導，這棵「歪脖子松」位於河南輝縣黃水鄉龍水梯村紅旗尖觀景台的石縫中，生長在一處天然石台邊緣。由於樹幹長期向山崖外傾斜生長，因此被行山愛好者稱為「歪脖子松」，多年來成為南太行徒步路線上的地標之一。

當地村民劉先生表示，祖輩長年居住在龍水梯村，自他記事以來，這棵松樹便已生長於該處，在石縫中至少存活四、五十年，「歷經這麼多年風雨，就只有這一棵樹能堅挺在紅旗尖觀景石台上。」沒想到，18日多名驢友前往紅旗尖時，發現原本生長松樹的位置只剩下土坑，覆蓋樹根的石板被掀開，碎石與泥土散落一地，疑似有人將松樹連根挖走。

▲ 影片來源：YouTube＠新京报（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有人把現場視頻發到抖音上，相關消息迅速傳開，評論區幾乎清一色的憤慨與心疼，有人表示，「歪脖子松」近年已成為當地熱門打卡景點，「每次上來都要和它拍一張，現在突然沒了，心裡空落落的」，也有人感嘆「百年松樹標誌沒了，紅旗尖失去了靈魂」。

20日，驢友趙先生自行購買一棵小松樹，準備帶上山重新栽種，沒想到抵達現場時，發現遭挖走的「歪脖子松」已被人悄悄種回原位，盜挖者還特意從別處取來泥土，把樹根簡單填埋了一下。

當地戶外人士「醉太行」到場後，與其他驢友利用樹枝、石塊加固樹幹，並為松樹培土、澆水及施用營養液。他表示，被種回來的「歪脖子松」葉片未明顯發黃，說明被盜挖後曾被栽植養護過一陣子，但樹根明顯受了重傷，表皮剝落了一大塊，加上崖壁土層極少，「成活希望渺茫，大概率救不回來」。

輝縣林業部門20日表示，松樹已被重新栽回原位，但有一根樹枝遭剪斷。輝縣市自然資源和規劃局21日回應稱，目前正以營養土、營養液等方式進行搶救，至於松樹最終能否存活，仍有待觀察。

警方目前也已介入調查。據報道，輝縣市公安局黃水派出所在事發後已開始固定相關證據，追查盜挖者身分。

「歪脖子松」被盗前後對比。（新京報視頻截圖）
「歪脖子松」被盗前後對比。（新京報視頻截圖）

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