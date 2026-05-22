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天津女臨時被公司逼跳傘…溺亡 出事前曾發給媽媽1句話

中國新聞組／北京22日電
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救援畫面。（取材自極目新聞）
救援畫面。（取材自極目新聞）

天津近日發生一起高空跳傘事故，造成一名女員工李琪（化名）和教練在降落時不幸溺水身亡。遇難女員工親友表示，李琪疑似遭公司臨時安排跳傘，留給家人的最後一句話是「突然讓我們跳傘，我都沒換衣服」，質疑公司應急救援措施是否到位，呼籲相關部門展開調查。

極目新聞報導，事故發生於天津濱海新區太平鎮附近的竇莊機場。當地近年依託機場發展高空跳傘旅遊項目，機場工作人員表示，跳傘業務已外包給旅遊公司營運，李琪生前為北極星天津跳傘基地員工。公開資料顯示，天津北極星航空旅遊有限公司成立於2025年，5月18日，其抖音帳號曾展示多種跳傘優惠票，價格在2114.6元至4980元（人民幣，下同，約312至736美元），之後相關團購券已下架。

李琪弟弟小李表示，姊姊原在銀行工作，辭職後到北極星公司從事直播推廣，負責銷售高空跳傘票券、剪輯短影音等工作，截至4月26日正式任職未滿一個月。

小李說，4月26日12時5分，李琪曾向母親發送訊息：「突然讓我們跳傘，我都沒換衣服。」事故發生後，家屬至今未獲相關單位完整說明調查進度，也未聯繫上遇難教練家屬，目前仍等待保險理賠結果，而北極星公司在事故賠償方面並不積極。

李琪跳傘前給家人發的消息。（取材自極目新聞）
李琪跳傘前給家人發的消息。（取材自極目新聞）

與李琪同機跳傘的鄧瑤（化名）表示，她與李琪為同村鄰居，兩人於今年3月一同應聘到北極星公司，工作內容主要透過直播推廣跳傘票券。她說：「這份工作離家近，每月估計能掙四、五千元，我和李琪還能做同事，兩個人都願意幹。」

鄧瑤回憶，公司原訂4月上旬啟動本年度跳傘項目，因飛機與教練未到位延後，4月25日才正式開放。4月26日中午，老闆臨時安排她與李琪分別與教練組成雙人跳傘組，與兩組遊客共同登機。她認為，安排員工跳傘可能是因為兩組遊客乘坐一架飛機去跳傘有些浪費，老闆想讓她們二人親身體驗一次跳傘，有利於在直播中講解和賣票。

鄧瑤表示，當日天氣不太好，有風，她與一組遊客落在指定區域，另外兩組則分別降落在麥田與水域。「我聽到有人喊『有人落水』，看到老闆跑去救人。」她隨即通知工作人員支援，並到更衣室拿浴巾，當時尚不知落水者是李琪與教練，約半小時後才得知情況。後來公安、醫療及救援人員陸續到場，約6小時後，兩人被打撈上岸，均已身亡。

李琪男友劉強（化名）表示，兩人原計畫今年訂婚、明年結婚。他說，李琪事發前也曾通知他被臨時安排跳傘，「我讓她落地後報平安，可惜再也收不到她的消息了」。他指出，家屬尚未看到事發影片，不清楚究竟是操作失誤，還是受大風影響二人掉進水裡。他還質疑，機場跑道附近分布著水域、麥田等，存在不可控因素，地面人員的應急救援措施是否到位？當地相關部門應該展開調查分析，盡快給逝者和家屬一個交代。

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