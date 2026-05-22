靜音車廂內 滬女講20分鐘電話 乘務員舉「安靜」牌子被無視

女子在高鐵靜音車廂連打20分鐘電話，乘務員在她面前舉牌勸阻仍被忽視。（取材自封面新聞）

為了維持出行品質，愈來愈多地方推行靜音車廂，但近日在上海虹橋開往北京的一趟高鐵 列車的靜音車廂裡，一名女乘客連打20分鐘電話，乘務員站在她面前，舉著寫有「靜音車廂，請您保持安靜」的牌子進行勸阻，卻被忽視。有同車乘客將這一幕拍下發到網路上，網友批評女子「沒家教」、「素質極差」。

封面新聞報導，事件發生於5月18日，根據同車廂的海先生拍下的視頻，可看到乘務員手持提示牌，站在正在通話的女乘客面前，還不斷揮手示意，希望對方注意，但女乘客未停止通話。

海先生表示，這名女子從上車開始便持續接打電話、處理工作，雖然配戴耳機，但仍以正常音量講電話。乘務員多次上前提醒，並舉起寫有「靜音車廂，請您保持安靜」的牌子進行勸阻，但對方未予理會。

「打了有20分鐘吧，乘務員就一直豎著牌子在她面前提醒。」海先生說，「她掛掉電話後，說自己上車前就接上電話了，沒有任何道歉，還給自己找理由，覺得理所應當。」

鐵路部門規定，購買靜音車廂車票的旅客，需遵守相關「靜音約定」，包括將手機調至靜音或震動模式、避免高聲交談、接打電話時離開車廂，以及使用電子設備時佩戴耳機或關閉外放功能。女子行為不但違反靜音規定，無視乘務員勸阻的行為更讓網友直呼離譜，認為應該將她拉黑，讓她以後不能坐車。

根據鐵路部門資料，自今年2月1日起，「靜音車廂」服務已擴展至除動臥列車外的「D」字頭與「G」字頭動車組，目前全中國已有超過8000列列車提供靜音服務。

鐵路部門工作人員表示，靜音車廂內並未設置分貝檢測設備，主要依靠乘客自律與乘務員提醒維持秩序。若旅客持續大聲喧嘩、影響乘車秩序，經勸導後仍未改善，將交由乘警處理。

此外，靜音車廂也提供部分輔助用品，包括耳塞、止鼾器與眼罩等供旅客選購，並備有免費繪本，供攜帶兒童同行的旅客用於安撫孩童情緒。