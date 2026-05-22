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涉打假球第三波懲處名單 中國足協：17人終身「禁足」

記者賴錦宏／北京22日電
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涉嫌打假球、操控比賽，中國足協判定17人被終身禁止從事足球相關活動。（取材自界面...
涉嫌打假球、操控比賽，中國足協判定17人被終身禁止從事足球相關活動。（取材自界面新聞）

繼2024年9月、2026年1月後，中國足協21日公布第三批行業處罰名單，此次處罰涉及65人，其中17人被給予終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，48人被給予禁止從事任何與足球有關活動五年或以下的處罰。

香港媒體報導，「終身禁足人員」17人包含：孟驚（原華夏幸福基業股份有限公司原總裁）、譚旭（原青島中能足球俱樂部副總經理）、史耀勇（原內蒙古中優足球俱樂部總經理）、丁勇（原深圳市足球俱樂部總經理）、曾震宇（原深圳市足球俱樂部總裁）、丘杰華（原深圳市足球俱樂部總裁助理）、李小剛（原深圳市足球俱樂部總經理）、曹陽（原梅州客家足球俱樂部總經理）、孫迪（原青島黃海足球俱樂部總經理）、高翔（大連英卓體育經紀開發有限公司職工）、趙陽、吳靜博、陳俊吉、李軍（原新疆天山雪豹足球俱樂部主教練）、王文華（原新疆天山雪豹足球俱樂部助理教練）、徐健（原新疆天山雪豹足球俱樂部領隊）、金清一。

中國足協通告稱，對經中國人民法院認定構成犯罪的丁勇、吳靜博等17名從業人員，給予終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰；對嚴重違反行業紀律的高寒、王波等48名從業人員，根據其行為性質、涉案金額、違規頻次、主觀惡性等因素，相應給予禁止從事任何與足球有關的活動五年或以下的處罰。

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