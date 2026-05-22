「強烈推薦現在就換手機」 雷軍的理由引發全網熱議

雷軍強烈建議大家現在就換手機。（取材自網易號/泡泡網）

小米 21日在自家科技園召開新品發布會，小米創始人雷軍 介紹了智能手機新品——小米17 MAX系列機型。發布價格時，雷軍稱，在內存暴漲的當下，小米給出的定價還是非常超值的，「而且我想跟大家說幾句，未來兩年，據我們的預測，內存還會持續上漲，手機的售價不得不跟著上漲，手機可能會愈來愈貴。如果你有計畫未來一年換手機的話，我強烈推薦你，現在就換。」雷軍這番話迅速引發全網熱議。

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網易號「泡泡網」報導，小米17 MAX定價僅比普通版高300元人民幣(約44美元)，疊加國補後到手價4299元起。發布會上雷軍提到，在當前內存成本持續上漲的行業背景下，這款產品的定價依然非常有競爭力，稱其「非常超值」。

雷軍也強烈建議有換機計畫的用戶盡早出手，他表示據業內預測，未來兩年內存價格還會持續走高，手機售價也將隨之上漲，整體價格會愈來愈貴，如果有計畫在未來一年換手機，現在就是合適的入手時機。

另據每日經濟新聞報導，去年以來，存儲芯片(晶片)價值持續上漲，抬高了手機終端廠商的成本。今年4月3日，小米中國區市場部總經理魏思琪在社交媒體發文稱，雖然小米一直在盡力抑制內存漲價對終端價格的影響，但此輪內存的漲勢和幅度還是遠遠超出了預期。為保障產品的正常供應與穩定品質，小米不得不對部分在售產品進行建議零售價的調整，涉及三款機型。

5月16日，小米集團總裁盧偉冰還在直播中表示，今年下半年，尤其是年底，可能有一些國產旗艦直板手機的價錢會突破1萬元。他預判，內存漲價趨勢至少會延續到2027年底，甚至到2028年。

不只是小米，今年3月起，智能手機市場正式迎來漲價潮，多數機型普漲200元—400元台。從存儲芯片來價格端看，第三方調研機構TrendForce集邦諮詢發布的最新調查顯示，2026年第二季度通用型DRAM合約價格預計環比上漲58%至63%，NAND閃存合約價格環比漲幅高達70%至75%。花旗銀行甚至預測，全年DRAM均價漲幅或達88%，NAND閃存平均售價上漲74%。多家機構認為，本輪存儲「超級周期」的強度和持續性有望顯著超越上一輪周期。