罹癌6歲女被凍存卵巢組織、保生育力 家長醫師都被罵翻

北京大學深圳醫院多學科團隊為6歲罹癌女童實施卵巢組織凍存手術，引發爭議。（取材自鳳凰網）

北京大學深圳醫院昨發布一起病例，6歲女童因罹患腎母細胞瘤一度命危，醫師考量進行放射治療可能使女童永遠失去生育能力，在與女童父母討論後，為女童進行了卵巢組織凍存，切下她一側卵巢三分之二組織存入-196℃液氮罐中。病例發布後，有網友支持保留女童未來生育選擇權，不過多數網友把女童家長和醫師罵上了熱搜，批評「命都懸了還想著生，好毒」，「國家為拚生育，腦子都動到女癌童身上了」，「易癌基因遺傳後代誰負責？」。

據鳳凰網報導，2025年上半年，女童安安因意外碰撞致腎破裂並出現腹部腫脹、雙腿嚴重水腫等症狀，2025年12月確診為腎母細胞瘤，當時腫瘤 已沿著破裂的腹膜布滿整個腹腔，安安被送入ICU接受治療22天。北京大學深圳醫院多學科團隊醫師採取「先化療、再手術」方案，化療的副作用讓安安食慾盡失，瘦得只剩下一把骨頭。

2026年3月，安安接受了右腎、輸尿管及腹盆腔多處擴散病灶切除手術，術後腹部留下一道20多公分長的疤痕。安安展現出超乎年齡的堅強，每次扎針、檢查都咬著牙不哭鬧，還會反過來安慰落淚的母親。

手術穩住了病情，但為防止復發轉移，安安還需接受盆腔放射治療。治療前，醫師告訴安安父母，放療射線會不可避免地照射到卵巢，僅5Gy的放療劑量就足以永久性破壞卵巢功能；同時，安安化療使用的藥物對生殖器官毒性極強，會直接殺傷卵巢內的原始卵泡。這意味著，即便安安戰勝癌症，長大後也永遠失去生育能力，還可能面臨雌激素分泌不足、第二性徵不發育、提前絕經等一系列問題。

為給安安保留未來的人生選擇權，腫瘤醫院醫師向他們推薦了生育力保護服務。安安父母考慮後決定為孩子進行卵巢組織凍存。這場卵巢組織切除手術難度遠超預期，安安小腹上的20多公分疤痕下因右腎、輸卵管、闌尾切除及癌細胞清除黏連嚴重，腹腔鏡微創手術經1個多小時才找到卵巢，精準切下一側卵巢三分之二組織後存入生殖醫學中心-196℃液氮罐中，等待安安未來有需要時重啟。

該院表示，這是深圳市接受生育力保護的最小年齡患者案例，該項目已完成21例年輕女性惡性腫瘤患者卵巢組織凍存。

一些網友支持醫院為安安保有成年後選擇生育權利的做法，不過多數網友把女童家長和醫師罵上了熱搜：「她都這樣子了還期望她生孩子」，「命都懸了還想著生，好毒」，「切那麼多？ 不痛苦嗎？ 問過小孩子的感受嗎？好自私的父母」，「國家為拚生育，腦子都動到女癌童身上了」，「懷孕會讓激素紊亂，癌症很容易復發。而且易癌基因還會遺傳後代，遺傳了誰負責？」。