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本地人7元遊客13元 桂林米粉店宰客 老闆：想咋賣就咋賣

中國新聞組／北京21日電
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網友反映陽朔縣個別米粉店區別對待遊客。（取材自潮新聞）
網友反映陽朔縣個別米粉店區別對待遊客。（取材自潮新聞）

廣西桂林陽朔縣一家米粉店近日遭網絡博主爆料存在「陰陽菜單」現象，本地口音顧客購買二兩米粉僅需7元人民幣（約0.97美元），外地口音顧客則被收取13元人民幣。在消費者前往交涉時，店鋪老闆態度極為強硬，引發輿論關注。對此，陽朔縣市場監督管理局已於20日晚間連夜發布通報，經核查該店涉嫌區別對待消費者與標價不全，已正式對其立案調查並責令停業整改，將依法從嚴頂格處罰。

綜合媒體報導，這起價格歧視事件是由名為「排雷女隊長（餐飲真實測評）」的博主進行「方言暗訪」時揭發。該博主一行人先用當地方言點單，老闆娘報價7元；隨後換用普通話再次點單，同一碗米粉的報價直接飆升至13元。博主實際購買後比對發現，兩份一模一樣的鍋燒米粉，不論在分量還是配料上均沒有任何區別，唯一的定價變量完全取決於顧客的口音。

價格差異曝光後，隨即在網路上衝上熱搜，網民在評論區紛紛表達不滿。有網友諷刺說：「桂林山水甲天下，米粉價格也甲天下。」也有網友質疑：「同樣的東西，憑什麼外地人就要多付一倍的錢？」面對交涉人員，米粉店老闆不僅沒有表現出歉意，反而態度強硬地放話：「願意退差價。我賣東西，想怎麼賣怎麼賣。本地人天天來這裡吃，你們（外地人）天天來這裡吃嗎？」

陽朔縣市場監督管理局第一時間介入核查。（取材自潮新聞）
陽朔縣市場監督管理局第一時間介入核查。（取材自潮新聞）

據報導，「一次性買賣」的回應再度引爆輿論。不少網友在評論中直言：「這種宰客思維，就是在給整個桂林的旅遊招牌砸場子。」也有網友認為：「這種行為會摧毀外地遊客對一座城市的信任——我今天被你宰了一碗米粉，明天我還會相信你景區的門票是真實的嗎？」

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