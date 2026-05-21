深圳初三男學生登頂珠峰 刷新2項「最年輕」紀錄

深圳市初三生李子軒，順利從珠峰南坡成功登頂。（取材自南方都市報）

來自深圳市的初三學生李子軒，於尼泊爾 時間5月20日上午9時20分，成功從珠穆朗瑪峰南坡登頂，成為中國最年輕的珠峰登頂者。此次攀登不僅刷新了中國最年輕珠峰登頂男子紀錄，同時也創下全球從珠峰南坡登頂最年輕男子的世界紀錄。

據南方都市報報導，現年就讀福田區實驗教育集團翰林學校初中三年級的李子軒，過去已累積豐富的戶外實戰經驗，目前為深圳公益救援隊少輔隊隊員，編號S25268。他在2025年曾獲得「凱樂石」全國攀巖希望之星系列賽華南區難度賽U15組別第五名。同年8月，他於一周內連續成功登頂海拔5005米的崗什卡峰與6334米的康美龍峰；同年10月順利登頂6010米的洛堆峰；2026年初，他進一步前往雙橋溝進行專業攀冰訓練，為挑戰珠峰做準備。

報導指出，李子軒與登山的淵源始於三、四年前，當時他隨父親李春生一同參加深圳登山協會舉辦的塘朗山公益環保活動。在完成登頂梅沙尖並領取獎狀後，他與父親約定，日後若想要心儀的禮物，便陪同父親登山。此後，父子兩人維持每周出行並連登兩座山峰的習慣，在一個多月內完成了深圳十峰的全部攀登。最難攀登的大筆架山為其收官之峰。其父親李春生因見到孩子的登山熱情與毅力，於2025年暑假帶領他嘗試攀登五千米級雪山，在順利連登兩座雪山後，李子軒立下了衝擊珠峰的目標。

深圳市初三生李子軒，順利從珠峰南坡成功登頂。（取材自南方都市報）

在確立目標後，父子兩人展開高強度戶外訓練，並協調學業與訓練的平衡，期間獲得就讀學校的支持。本次珠峰攀登過程歷經多個階段，李子軒於5月16日和17日在二號營地等待適宜的天氣窗口，18日抵達三號營地，19日進駐四號營地。正式衝頂行動於19日夜間9時開始，並於20日凌晨3時挺過位於海拔8400至8500米區間的極度嚴寒與體力考驗。值得注意的是，李子軒本次成功登頂的時間，與其父親李春生於8年前登頂珠峰的時間完全重合。