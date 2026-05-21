蘇州1小學網購45把雨傘 用完退回「每把都寫了學生名」

雨傘上寫了名字。（取材自紫牛新聞）

一箱箱紅色雨傘被打包、寄出，又在幾天後成箱退回。浙江一間商家接獲蘇州市滸墅關中心小學網購45把紅色雨傘訂單，卻申請無理由退貨。這批退回的雨傘均有明顯使用痕跡，且每把都寫上了學生姓名，無法二次銷售。消息曝光引發批評，該校家委會主動介入致歉，並已補足商家全部貨款與運費損失。

揚子晚報報導，商家指出，該訂單於5月12日簽收，次日買家反饋有5把雨傘損壞，商家因忙碌未及時回覆。5月15日，買家直接將45把雨傘全部退回。商家強調，下單前已明確告知該批雨傘為一次性用品，僅承諾簽收破損包換，使用中造成的損壞不提供售後。

商家發布視頻對比顯示，全新雨傘均完好封裝，無任何破損；而退回的雨傘傘面褶皺、破損嚴重，均留有清晰使用痕跡，且標注著學生姓名。這批雨傘總價338.14元(約49.7美元)，疊加往返運費，商家共計損失378元。商家多次聯繫買家，對方均已讀不回。

報導指出，在商家發布視頻控訴後，蘇州市滸墅關中心小學家委會已主動聯繫致歉，並補足雨傘貨款及全部運費損失。商家下架相關視頻，並透露事件已解決。

平台客服表示，無理由退貨商品若存在使用痕跡或損壞，商家可拒絕退貨並上傳憑證維權。江蘇燁輝律所律師指出，七日無理由退貨需商品完好、不影響二次銷售，使用後損壞退貨違背誠信原則，商家有權拒絕退款並索賠。

對此，不少網友留言嘲諷「一把雨傘不到十塊錢，用得著這樣嗎」、「學校都這麼幹，教育出來的孩子會是什麼樣的」、「馬上兒童節了，這些人又想占便宜了」。對於校方沉默，僅有家委會出面回應一事，網友酸「家委會都是人才家長」、「我以為蘇州都挺有錢的，這麼掉份嗎」。

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