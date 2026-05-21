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上海餐廳2日人遭刺傷 中方：治安個案不應炒作

中國新聞組╱北京21日電
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中日關係緊張之際，上海一家日本料理店19日發生持刀傷人案，有兩名日本公民受傷，當被問及事件是否為故意襲擊日本人，中國外交部20日稱，犯嫌是「精神障礙患者」，這是一起治安個案，不應進行無端炒作與關聯。

據北京日報報導，中國外交部發言人郭嘉昆表示，上海一家餐廳內19日發生一起精神障礙患者持刀傷人案，一名中國公民和兩名日本公民受傷，傷患已及時送醫救治，犯嫌已被警方抓獲，案件正在進一步偵辦中。此案為「治安個案」，中方主管部門將依法處理。

日本放送協會（NHK）記者提問，這次事件是否是故意針對日本人的襲擊？郭嘉昆回應稱，中方有關部門已經發布了通報，這是一起治安個案。經核查，傷人者是「精神障礙患者」，中方有關部門正在依法調查和處置，「我還要強調的是，個別媒體和人士不應進行無端的炒作和關聯。」

上海警方通報，19日中午12時25分，浦東公安分局接報警稱，世紀大道某商務樓三樓餐廳內有一男子持水果刀傷人。警員到場抓獲犯罪嫌疑人，並將三名傷者送醫治療。犯罪嫌疑人為59歲的楊姓男子。

通報稱，在調查中發現該男子語言混亂、行為怪異，有精神疾病治療史。

日本共同社報導引述一名入駐該商務樓的企業相關人士透露，其中一名受傷的日本人為樓內設有辦公室的日資企業高管，一名非日本籍傷者為中國女子。日本政府已向中方提出要確保在中日本人的安全。

報導說，案發現場是金融機構雲集的商業中心。商務樓內有日資企業的事務所入駐，在內工作的日本人也較多。

日本

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