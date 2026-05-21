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賽前讀巨星自傳 孫穎莎自稱「中國科比」 網友：她夠格

中國新聞組／即時報導
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孫穎莎。（取材自微博）
孫穎莎。（取材自微博）

據央視，中國乒乓選手孫穎莎21日在接受採訪時，自曝在訓練中會讀已故NBA球星科比(Kobe Bryant)的自傳，她說最打動她的不僅是那些高光時刻，而是科比非常享受一個人訓練。#孫穎莎叫自己中國科比#詞條，衝上微博熱搜。有網友表示「用自己偶像激勵自己沒毛病」、「對於莎莎的貢獻和付出 我覺得她擔得起啊」。

倫敦世乒賽前的封閉集訓期間，孫穎莎剛剛讀完科比的自傳。她說道：「對我最深的一點就是說他在每天早上出早操的時候，其實球館非常安靜，而且就他一個人的時候那種感覺他很享受，他也記在了心裡。所以他當時說完這個時候，我覺得我其實有一點能非常理解。」

「他也在說每當我真正進入球場比賽的時候，我聽到大家對我的歡呼聲的時候，有的時候我是聽不到的。因為他習慣了他每天在球館一個人訓練的感覺，我能夠共鳴，或者我特別get到他的那個點。」

孫穎莎。（取材自微博）
孫穎莎。（取材自微博）

此外，國乒女團訓練中，孫穎莎不僅對自己嚴格要求，還積極帶動團隊，自稱「中國科比」。孫穎莎表示：「我在書中看到的一些內容，我會拍照記錄下來，然後並且我發給他們。我覺得大家其實我們幾個互相之間都是很積極，然後都很正能量。其實在我累的時候啊，其實他們都在督促我，哪怕說他們累的時候，我也依然會去督促。」

此外，孫穎莎也談到日前落幕的倫敦世乒決賽。當時中國隊與日本隊激戰至第五盤，最終以3比2驚險奪冠，完成女團7連霸。孫穎莎賽事9戰全勝，並於決賽獨拿2分，成為奪冠最大功臣。

決賽過程中，王曼昱首盤不敵張本美和，蒯曼第三盤又輸給橋本帆乃香，讓中國隊一度陷入苦戰。不過孫穎莎表示，自己始終相信隊友與教練，「有點打到忘我的感覺」。

談到第五盤由王曼昱再度上場對決早田希娜時，孫穎莎更展現絕對信任。她直言：「我覺得她一定可以贏，哪怕0比1、0比2落後，我都相信王曼昱能逆轉。」最終，王曼昱成功拿下關鍵一勝，幫助中國隊鎖定女團冠軍。

NBA 微博 孫穎莎

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