26年後重逢、普亭再抱一下…中國男孩彭湃：不敢相信

普亭（左）於北京人民大會堂與中國工程師彭湃（右）交談。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭 訪中國，在20日的行程中，普亭與26年前在北海公園合影的中國男孩彭湃「重逢」了，畫面瘋傳引發熱議。談及這次重逢，彭湃表示「跟普亭總統見面之前，我都不敢相信這個事情是真實的」，直到普亭走進會見的房間，自己再次握到他的手，才感受到這件事真實地發生了。

香港文匯報報導，2000年7月17日，普亭以總統身分首次訪華。在完成故宮 行程後，他提議到北海公園泛舟。當時，只有10歲的彭湃正好跟父親來到北京遊玩，機緣之下與普亭偶遇並留下珍貴合影。據彭湃回憶，在普亭離開遊船上岸時，父親將他抱在石欄上，他還跟總統揮手示意。普亭總統見狀走過來，將他從石欄上抱下來合影。「我印象很深刻，臨別前，普亭總統在我額頭上親吻了一下。」

普亭與彭湃擁抱。(視頻截圖)

26年倏忽而過，彭湃由一個小男孩長成一名沉穩的中年人、一名工程師。那次短暫的相遇，在少年心中埋下了種子。從那時起，彭湃開始關注俄羅斯。高中畢業後，他獨自踏上赴俄求學之路。2007年，彭湃獲得俄羅斯總統獎學金，進入莫斯科汽車公路國立技術大學學習橋樑與交通隧道專業。留俄期間，他曾兩次致信普亭，匯報自己的學業與成長。

彭湃坦言，這次近距離的接觸使得自己跟普亭有了更多直接的交流。「我也向他分享了自己學習和工作的情況，普亭總統也對我的情況給予了肯定，非常開心。」

會面中，彭湃將產自湖南醴陵的精美陶瓷贈予普亭；普亭則回贈了一套來自莫斯科的特色茶具。

普亭（左）看著26年前與彭湃（右）的合影，並在上面簽名。(美聯社)

普亭26年前與彭湃(前小男孩)的合影。(取材自微博)

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